Univerzita v Nitre: Jedlé kvety v gastronómii využívali už predkovia

Nitra 7. marca (TASR) - Využívanie jedlých kvetov v gastronómii, ktoré sa dostalo medzi top šesť gastronomických trendov vo svete, nie je výstrelkom modernej gastronómie. Historické záznamy svedčia o tom, že jedlé kvety konzumovali už naši predkovia. Tvrdí to odborná asistentka Ústavu potravinárstva Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) a vedecká garantka Potravinového inkubátora SPU Eva Ivanišová. Na území Slovenska sa podľa nej vyskytuje 800 druhov jedlých kvetov, v medicíne sa využíva 150 druhov.



Okrem estetickej stránky jedlé kvety obohacujú jedlo o zdraviu prospešné látky, hlavne vitamín C, ale aj vitamíny skupiny B a minerálne látky, ako sú zinok, horčík či vápnik. Jedlé kvety majú aj vysokú koncentráciu antioxidantov, čiže látok, ktoré chránia naše bunky pred oxidačným stresom, zhodnotila Ivanišová.



Kulinársky zaujímavé jedlé kvety sa podľa výskumníčky začali vyskytovať už koncom februára a začiatkom marca, keď sa ako prvé objavili sedmokrásky a fialky. "Ich kvety majú protizápalové a hojivé účinky, sú osvedčeným prostriedkom proti kašľu. Sedmokrásky navyše chutia ako oriešky, fialky zase dodávajú jedlu exotickú príchuť. Obsahujú aj veľa železa, preto sú vhodné po zime pre málokrvných ľudí," povedala výskumníčka.



Začiatok jari ponúka aj jemne horké kvety orgovánu, ktoré pomáhajú pri nachladnutí, tiež prvosienky jarnej či sirôtky. Od mája kvitne agát biely, pagaštan konský, medovo sladká ďatelina lúčna. Pozoruhodné sú aj kvety aksamietnice rozložitej, ktoré majú okrem priaznivého vplyvu na obličky a trávenie aj protirakovinové účinky. Pekári v niektorých krajinách využívajú vodný alebo mliečny odvar z kvetov aksamietnice ako prídavok do chleba a pečiva. "Podľa najnovších výskumov lupienky kvetov pomáhajú aj pri liečbe depresie a melanchólie," tvrdí Ivanišová.



Výskumníci v Ústave potravinárstva Fakulty biotechnológie a potravinárstva a v Potravinovom inkubátore pracujú najmä s kvetmi fialky, ruže, nevädze a slezu. Využívajú ich pri príprave čajových zmesí, cereálnych tyčiniek, cukroviniek, sušienok a nápojov. Kvety zvyšujú nielen nutričnú hodnotu, ale aj senzorickú.



Ivanišová však upozorňuje, že v prírode máme veľa druhov jedovatých kvetov, preto laikom neodporúča zbierať neznáme kvety. "Vo všeobecnosti platí zásada, že máme zbierať iba také kvety, ktoré naisto poznáme, aby sa predišlo prípadným otravám," skonštatovala.