Univerzita v Nitre získala úžitkový vzor na sušienky s hlivou

Nitra 19. októbra (TASR) - Úrad priemyselného vlastníctva SR zapísal do registra úžitkový vzor na sušienky s prídavkom hlivy ustricovitej. Majiteľom úžitkového vzoru je Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre. Registračný a schvaľovací proces trval vyše troch mesiacov, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Sladké a slané sušienky obsahujú prídavok selénom fortifikovanej hlivy ustricovitej a prídavok aktívneho glukánu z hlivy. Podľa jednej z riešiteliek projektu Evy Ivanišovej prídavok hlivy nahradzuje v sladkých sušienkach časť cukru a v slaných sušienkach zasa znižuje množstvo soli, čo je v súlade s nariadeniami Európskej komisie, ktorá sa zaviazala k prechodu na zdravšie potraviny. Selénom fortifikovaná hliva vnáša do sušienok organický zabudovaný selén, a to v množstve minimálne 2,5 miligramu na kilogram sušienok.