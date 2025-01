UCM v Trnave chce zrekonštruovať bývalú SPŠ Elektrotechnickú

Piešťany 10. januára (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave vyhlásila verejnú súťaž na realizátora rekonštrukcie objektu bývalej budovy Strednej priemyselnej školy (SPŠ) Elektrotechnickej Piešťany. Predpokladaná hodnota zákazky je 1.338.687,04 eura bez DPH. Navrhovatelia môžu ponuky predkladať elektronicky do 31. januára. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Hlavným kritériom je najnižšia ponúknutá cena. Tá bude pozostávať zo súčtu súm dvoch samostatných rozpočtov k dvom projektovým dokumentáciám. Jedna teda bude za práce na prvom a druhom podlaží budovy a druhá za práce na treťom podlaží. Zo zverejnených dokumentov vyplýva, že projekt zahŕňa napríklad práce na novej elektroinštalácii, vetraní, zdravotechnike, vykurovaní, opravu oplechovania strechy, nové okná a fasády, ale aj nový výťah.



Fakulta má budovu aktuálne v prenájme, v pláne je však odkúpenie budovy od Trnavského samosprávneho kraja. TASR to uviedol prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou UCM v Trnave Andrej Brník. Podľa jeho slov kraj budovu nedávno vyhlásil ako prebytočný majetok. Priblížil tiež, že v budove bude po rekonštrukcii sídliť fakulta zdravotníckych vied, ale tiež inštitút manažmentu. Vyhliadkou podľa jeho slov je aj myšlienka, že tento inštitút by mohli transformovať na "nejakú fakultu".