< sekcia Regióny
Univerzita v Trnave podporuje úsilie vedcov poskytnúť odborné poznatky
UCM v Trnave si vysoko váži prácu Slovenskej akadémie vied a jej vedeckých pracovníkov, ktorí predstavujú významnú súčasť slovenskej i medzinárodnej akademickej obce.
Autor TASR
Trnava 30. augusta (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave podporuje vedcov v ich úsilí poskytovať spoločnosti odborné a nezávislé poznatky, ktoré sú výsledkom systematickej práce a kritického myslenia. Vo svojom vyjadrení univerzita ďalej uvádza, že si vysoko váži prácu Slovenskej akadémie vied (SAV) a jej vedeckých pracovníkov, ktorí predstavujú významnú súčasť slovenskej i medzinárodnej akademickej obce.
„Považujeme za nevyhnutné, aby v spoločenskom priestore prevládal rešpekt k odbornej argumentácii a vedeckým faktom, ktoré sú základom pre kultivovanú diskusiu a rozvoj demokratickej spoločnosti,“ podčiarkla univerzita s tým, že vo vyspelých spoločnostiach je veda základným východiskom pre rozhodnutia - poskytuje fakty namiesto dojmov, podporuje inovatívne riešenia namiesto krátkozrakých kompromisov, a tým vytvára predpoklady pre zdravú, odolnú a spravodlivú spoločnosť.
„UCM v Trnave si vysoko váži prácu Slovenskej akadémie vied a jej vedeckých pracovníkov, ktorí predstavujú významnú súčasť slovenskej i medzinárodnej akademickej obce. Ich odborná činnosť a výsledky výskumu prispievajú k rozvoju poznania a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou kvalitného vysokoškolského vzdelávania,“ zdôraznila.
Zároveň vyjadrila presvedčenie, že veda a výskum musia byť založené na faktoch, overiteľných výsledkoch a etických princípoch, pričom ich spoločenská hodnota spočíva v schopnosti prinášať objektívne podklady pre rozhodovanie, formovanie verejnej diskusie a napredovanie krajiny. „Aj naša univerzita systematicky rozvíja vedecko-výskumnú činnosť, ktorá prispieva k riešeniu aktuálnych spoločenských otázok, podporuje rozvoj regiónov a ponúka podnety využiteľné v praxi,“ doplnila.
„Považujeme za nevyhnutné, aby v spoločenskom priestore prevládal rešpekt k odbornej argumentácii a vedeckým faktom, ktoré sú základom pre kultivovanú diskusiu a rozvoj demokratickej spoločnosti,“ podčiarkla univerzita s tým, že vo vyspelých spoločnostiach je veda základným východiskom pre rozhodnutia - poskytuje fakty namiesto dojmov, podporuje inovatívne riešenia namiesto krátkozrakých kompromisov, a tým vytvára predpoklady pre zdravú, odolnú a spravodlivú spoločnosť.
„UCM v Trnave si vysoko váži prácu Slovenskej akadémie vied a jej vedeckých pracovníkov, ktorí predstavujú významnú súčasť slovenskej i medzinárodnej akademickej obce. Ich odborná činnosť a výsledky výskumu prispievajú k rozvoju poznania a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou kvalitného vysokoškolského vzdelávania,“ zdôraznila.
Zároveň vyjadrila presvedčenie, že veda a výskum musia byť založené na faktoch, overiteľných výsledkoch a etických princípoch, pričom ich spoločenská hodnota spočíva v schopnosti prinášať objektívne podklady pre rozhodovanie, formovanie verejnej diskusie a napredovanie krajiny. „Aj naša univerzita systematicky rozvíja vedecko-výskumnú činnosť, ktorá prispieva k riešeniu aktuálnych spoločenských otázok, podporuje rozvoj regiónov a ponúka podnety využiteľné v praxi,“ doplnila.