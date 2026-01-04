< sekcia Regióny
Univerzita veterinárskeho lekárstva chce pokračovať v obnove objektov
UVLF má 11 pamiatkových objektov, desať z nich sú budovy a jedenástym je zeleň v areáli.
Autor TASR
Košice 4. januára (TASR) - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach chce pokračovať v obnove a rekonštrukcii svojich objektov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami (NKP). Pokračuje aj v obnove ďalších pavilónov vo svojom areáli. Pre TASR to uviedla hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.
UVLF má 11 pamiatkových objektov, desať z nich sú budovy a jedenástym je zeleň v areáli. Okrem menšej budovy hasičskej zbrojnice sú všetky objekty využívané na prevádzku univerzity - sú v nich prednáškové, výučbové a cvičebné miestnosti, laboratóriá, kancelárie, ale aj dielne či skleník.
V uplynulých rokoch prešli obnovou a rekonštrukciou pavilóny č. 4, 5, 6, 25 a 39. Aktuálne finišujú práce na rekonštrukcii spojených pavilónov č. 8 - 9.
Podľa Bobrikovej bolo hlavným zámerom prác zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo-chránených budov vrátane zlepšenia tepelno-technických vlastností. Pripomenula, že historické prvky repasovali, prípadne sa vyrábali konštrukčné a tvarové kópie. Súčasťou obnovy jedného z pavilónov bolo aj vybudovanie dátového centra a nákup IKT zariadenia. „Zdrojmi financovania boli Štrukturálne fondy Európskej únie (EÚ) a plán obnovy a odolnosti. Celková zazmluvnená suma na spomínaných šesť projektov bola spolu 16.376.520 eur,“ spresnila.
UVLF uplynulý mesiac vyhlásila aj súťaž na opravy pavilónov č. 10 a 11. Predpokladaná hodnota týchto dvoch zákaziek je dokopy 1,75 milióna eur.
Univerzita chce v obnovách pokračovať najmä z dôvodu zvýšenia úrovne podmienok pre študentov a zamestnancov, a to s ohľadom na zlepšenie komfortu priestorov na výučbu, vedeckú prácu a ostatné činnosti, ale aj trávenie času v rámci života univerzity.
„Do úvahy treba brať aj skutočnosť, že rekonštruovať pamiatkový objekt je zložité a náročné - vo všetkých ohľadoch a vo všetkých krokoch. Aj preto sú verejní obstarávatelia na Slovensku odkázaní na podporu financovania rekonštrukcií a obnov historických budov zo zdrojov EÚ,“ doplnila Bobriková.
Pripomenula, že postupne prešli rekonštrukciou aj objekty, ktoré nie sú NKP. Išlo o deväť pavilónov vrátane modernizácie ustajňovacích priestorov pre zvieratá. „Aktuálne sa realizujú tri projekty modernizácie a obnovy pavilónov č. 1, 2 a 3, ktoré sú financované z plánu obnovy a odolnosti,“ dodala s tým, že cieľom univerzity je obnoviť všetky objekty v areáli tak, aby zodpovedali súčasným potrebám vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu.
