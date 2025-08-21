< sekcia Regióny
Univerzita veterinárskeho lekárstva modernizuje svoje budovy
Rektor UVLF Jozef Nagy uviedol, že v areáli univerzity prevažujú historické budovy postavené na začiatku 20. storočia a ich prevádzka je energeticky náročná.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach vďaka podpore vyše dvoch miliónov eur modernizuje štyri svoje budovy. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR s tým, že do obnovy vysokoškolských budov investuje 170 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.
„Pavilón č. 13 na Komenského ulici už slúži študentom biológie a fyziológie. Budova prešla komplexnou obnovou od zateplenia fasády, výmeny strechy, okien, dverí a osvetlenia, až po vybudovanie bezbariérového vstupu,“ priblížil rezort. Zaujímavosťou podľa neho je, že zrekonštruovaný pavilón kedysi slúžil ako kaplnka v historickom areáli z roku 1903. „Napriek prestavbám sa v objekte dodnes zachovalo torzo jeho pôvodného sakrálneho charakteru, čo dodáva modernizovaným priestorom jedinečnú atmosféru,“ doplnil.
Rektor UVLF Jozef Nagy uviedol, že v areáli univerzity prevažujú historické budovy postavené na začiatku 20. storočia a ich prevádzka je energeticky náročná. „Zabezpečiť v nich pracovné i študijné podmienky primerané súčasným potrebám pedagógov i študentov nie je jednoduché. Z vlastných zdrojov to univerzita nedokáže. Sme preto veľmi hrdí, že sa nám darí získavať prostriedky zo štrukturálnych fondov a z Plánu obnovy a odolnosti SR,“ podotkol.
Univerzita modernizuje aj ďalšie tri svoje budovy, pričom Pavilón č. 1 je podľa ministerstva národnou kultúrnou pamiatkou. Priblížilo, že investície prinesú zateplenie fasád a striech, výmenu okien a dverí či nové výťahy a rampy pre bezbariérový prístup. Výsledkom bude podľa rezortu nielen komfortné prostredie pre vzdelávanie, ale aj úspora energií.
Štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera dodal, že ministerstvo financovalo laboratórium na UVLF, ktoré vedcom umožňuje pracovať s významnými infekčnými pôvodcami nákazy.
„Pavilón č. 13 na Komenského ulici už slúži študentom biológie a fyziológie. Budova prešla komplexnou obnovou od zateplenia fasády, výmeny strechy, okien, dverí a osvetlenia, až po vybudovanie bezbariérového vstupu,“ priblížil rezort. Zaujímavosťou podľa neho je, že zrekonštruovaný pavilón kedysi slúžil ako kaplnka v historickom areáli z roku 1903. „Napriek prestavbám sa v objekte dodnes zachovalo torzo jeho pôvodného sakrálneho charakteru, čo dodáva modernizovaným priestorom jedinečnú atmosféru,“ doplnil.
Rektor UVLF Jozef Nagy uviedol, že v areáli univerzity prevažujú historické budovy postavené na začiatku 20. storočia a ich prevádzka je energeticky náročná. „Zabezpečiť v nich pracovné i študijné podmienky primerané súčasným potrebám pedagógov i študentov nie je jednoduché. Z vlastných zdrojov to univerzita nedokáže. Sme preto veľmi hrdí, že sa nám darí získavať prostriedky zo štrukturálnych fondov a z Plánu obnovy a odolnosti SR,“ podotkol.
Univerzita modernizuje aj ďalšie tri svoje budovy, pričom Pavilón č. 1 je podľa ministerstva národnou kultúrnou pamiatkou. Priblížilo, že investície prinesú zateplenie fasád a striech, výmenu okien a dverí či nové výťahy a rampy pre bezbariérový prístup. Výsledkom bude podľa rezortu nielen komfortné prostredie pre vzdelávanie, ale aj úspora energií.
Štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera dodal, že ministerstvo financovalo laboratórium na UVLF, ktoré vedcom umožňuje pracovať s významnými infekčnými pôvodcami nákazy.