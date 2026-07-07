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Univerzita veteriny v Košiciach otvorila 6. ročník detskej univerzity
Študenti absolvovali v úvodný deň slávnostnú imatrikuláciu.
Autor TASR
Košice 7. júla (TASR) - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach otvorila v pondelok (6. 7.) šiesty ročník svojej detskej univerzity. Na päť dní sa jej študentmi stalo 32 detí vo veku od desať do 12 rokov. Ako informovali z univerzity, venovať sa budú témam z veterinárnej medicíny a farmácie, čakajú ich aj športové a zážitkové aktivity.
Študenti absolvovali v úvodný deň slávnostnú imatrikuláciu. Z rúk prorektora pre vzdelávanie Martina Tomka si prevzali študentské preukazy a zložili sľub. Prvý deň patril návšteve Univerzitnej veterinárnej nemocnice a Centra klinických zručností. Deti si prácu veterinárneho lekára pozreli nielen naživo, ale si ju aj vyskúšali na modeloch zvierat. V nemocnici sa stretli aj so skutočnými zvieracími pacientmi. Popoludní sa venovali farebnému svetu roztokov a chemických zlúčenín, pripravili si vlastný liek a absolvovali školu pipetovania.
V utorok program pokračoval v jazdeckom areáli UVLF, kde si deti vyskúšali čistenie, vodenie, sedlanie a uzdenie koní, ako aj samotnú jazdu na koni. V stredu (8. 7.) ich čaká športová olympiáda v areáli študentských domovov a popoludní spoznávanie sveta živočíchov, najmä plazov a rybičiek. Pre študentov je v ďalších dňoch pripravené aj zoznámenie sa s liečivými rastlinami, so včelami či s výcvikom psov. Odhalia aj zákutia lekárne a tajomstvá výroby mliečnych maškŕt a cukroviniek. Detská univerzita vyvrcholí v piatok (10. 7.) slávnostnou promóciou a vyhlásením výsledkov výtvarnej súťaže.
Na aktivitách sa podieľajú zamestnanci, pedagógovia, doktorandi aj študenti univerzity. „Naša univerzita vzdeláva ľudí, ktorí sa starajú o zdravie zvierat, ľudí, zdravé potraviny i životné prostredie. Deti sa u nás dozvedia, čo všetko znamená život so zvieratami, pretože je to nielen radosť, ale aj veľa starostí a povinností,“ uviedol rektor UVLF Jozef Nagy. Ako dodal, dôležitou súčasťou programu je aj farmácia, ktorá úzko súvisí so zdravím každého človeka. Verí, že detská univerzita bude pre študentov nielen zážitkom, ale možno aj inšpiráciou pri výbere ďalšieho štúdia či budúceho povolania.
Študenti absolvovali v úvodný deň slávnostnú imatrikuláciu. Z rúk prorektora pre vzdelávanie Martina Tomka si prevzali študentské preukazy a zložili sľub. Prvý deň patril návšteve Univerzitnej veterinárnej nemocnice a Centra klinických zručností. Deti si prácu veterinárneho lekára pozreli nielen naživo, ale si ju aj vyskúšali na modeloch zvierat. V nemocnici sa stretli aj so skutočnými zvieracími pacientmi. Popoludní sa venovali farebnému svetu roztokov a chemických zlúčenín, pripravili si vlastný liek a absolvovali školu pipetovania.
V utorok program pokračoval v jazdeckom areáli UVLF, kde si deti vyskúšali čistenie, vodenie, sedlanie a uzdenie koní, ako aj samotnú jazdu na koni. V stredu (8. 7.) ich čaká športová olympiáda v areáli študentských domovov a popoludní spoznávanie sveta živočíchov, najmä plazov a rybičiek. Pre študentov je v ďalších dňoch pripravené aj zoznámenie sa s liečivými rastlinami, so včelami či s výcvikom psov. Odhalia aj zákutia lekárne a tajomstvá výroby mliečnych maškŕt a cukroviniek. Detská univerzita vyvrcholí v piatok (10. 7.) slávnostnou promóciou a vyhlásením výsledkov výtvarnej súťaže.
Na aktivitách sa podieľajú zamestnanci, pedagógovia, doktorandi aj študenti univerzity. „Naša univerzita vzdeláva ľudí, ktorí sa starajú o zdravie zvierat, ľudí, zdravé potraviny i životné prostredie. Deti sa u nás dozvedia, čo všetko znamená život so zvieratami, pretože je to nielen radosť, ale aj veľa starostí a povinností,“ uviedol rektor UVLF Jozef Nagy. Ako dodal, dôležitou súčasťou programu je aj farmácia, ktorá úzko súvisí so zdravím každého človeka. Verí, že detská univerzita bude pre študentov nielen zážitkom, ale možno aj inšpiráciou pri výbere ďalšieho štúdia či budúceho povolania.