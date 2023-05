Univerzita vo Zvolene chce obnoviť budovu študentského domova Ľ. Štúra

Zvolen 31. mája (TASR) – Technická univerzita vo Zvolene plánuje obnoviť budovu Študentského domova Ľudovíta Štúra. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 85.693 eur bez DPH.



Jej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Cieľom obnovy je zlepšenie stavebného a technického stavu objektu a zníženie jeho energetickej náročnosti. Má to byť úspora primárnej energie minimálne o 30 percent. Oznámenie pripomína, že projektová dokumentácia bude súčasťou žiadosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.



Ako ďalej informuje, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 14. júna. Kritériom na ich vyhodnotenie je cena. Obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie.