< sekcia Regióny
Univerzita vo Zvolene nepozná projekt plánovanej novej atletickej haly
Podľa Kropila má TUZVO v súvislosti s pozemkom, na ktorom sa nachádza nedostavaná hala, viaceré rozvojové alternatívy, ktoré súvisia predovšetkým so vzdelávaním.
Autor TASR
Zvolen 10. októbra (TASR) - Projekt stavby a prevádzkovania plánovanej novej atletickej multifunkčnej haly na Laniciach predstavitelia Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) nepoznajú. Vedia si však predstaviť podporu uskutočnenia tejto myšlienky. TASR o tom v piatok informoval rektor univerzity Rudolf Kropil.
Uviedol, že vysporiadanie a likvidáciu torza viacúčelovej športovej haly v blízkosti univerzity riešia v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. „Po mnohých rokovaniach sa zdá, že v najbližšom období dospejeme k riešeniu a podpísaniu dohody,“ objasnil.
Podľa Kropila má TUZVO v súvislosti s pozemkom, na ktorom sa nachádza nedostavaná hala, viaceré rozvojové alternatívy, ktoré súvisia predovšetkým so vzdelávaním.
Na mieste rozostavaného skeletu na Laniciach plánuje atletickú multifunkčnú halu vybudovať Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Tento týždeň to povedal minister Rudolf Huliak (nezávislý) s tým, že využiť chcú základy pôvodnej stavby. Poznamenal, že rezort na ňu vyčlenil 15 miliónov eur. Prednostne bude slúžiť vrcholovým podujatiam atletického zväzu, poskytne však aj zázemie pre miestne a regionálne športové kluby.
Halu dostane do správy mesto Zvolen. Primátor Vladimír Maňka v uplynulých dňoch konštatoval, že všetko však musia doriešiť s TUZVO, ktorá je vlastníkom pôvodnej haly a pozemkov. Ministerstvu a aj Slovenskému atletického zväzu potvrdili záujem o vybudovanie športoviska. Podotkol, že uvažovať budú aj o ďalších možnostiach využitia haly. Podľa neho by mal byť projekt atraktívny a zároveň čo najmenej náročný na prevádzkové náklady z rozpočtu mesta.
Okrem Zvolena vybudujú multifunkčné atletické haly aj v Martine a v Košiciach. O vyčlenení 25 miliónov eur na ich vybudovanie, ako príspevku pre športovú infraštruktúru národného významu, rozhodla vláda.
Uviedol, že vysporiadanie a likvidáciu torza viacúčelovej športovej haly v blízkosti univerzity riešia v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. „Po mnohých rokovaniach sa zdá, že v najbližšom období dospejeme k riešeniu a podpísaniu dohody,“ objasnil.
Podľa Kropila má TUZVO v súvislosti s pozemkom, na ktorom sa nachádza nedostavaná hala, viaceré rozvojové alternatívy, ktoré súvisia predovšetkým so vzdelávaním.
Na mieste rozostavaného skeletu na Laniciach plánuje atletickú multifunkčnú halu vybudovať Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Tento týždeň to povedal minister Rudolf Huliak (nezávislý) s tým, že využiť chcú základy pôvodnej stavby. Poznamenal, že rezort na ňu vyčlenil 15 miliónov eur. Prednostne bude slúžiť vrcholovým podujatiam atletického zväzu, poskytne však aj zázemie pre miestne a regionálne športové kluby.
Halu dostane do správy mesto Zvolen. Primátor Vladimír Maňka v uplynulých dňoch konštatoval, že všetko však musia doriešiť s TUZVO, ktorá je vlastníkom pôvodnej haly a pozemkov. Ministerstvu a aj Slovenskému atletického zväzu potvrdili záujem o vybudovanie športoviska. Podotkol, že uvažovať budú aj o ďalších možnostiach využitia haly. Podľa neho by mal byť projekt atraktívny a zároveň čo najmenej náročný na prevádzkové náklady z rozpočtu mesta.
Okrem Zvolena vybudujú multifunkčné atletické haly aj v Martine a v Košiciach. O vyčlenení 25 miliónov eur na ich vybudovanie, ako príspevku pre športovú infraštruktúru národného významu, rozhodla vláda.