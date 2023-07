Univerzita vo Zvolene obnoví budovu lesníckej a drevárskej knižnice

Zvolen 26. júla (TASR) – Technická univerzita (TUZVO) vo Zvolene plánuje obnoviť budovu Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TUZVO. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Odhadovaná suma zákazky, ktorou je vypracovanie projektovej dokumentácie, je 31.580 eur bez DPH.



Ako ďalej uvádza, dokumentácia má byť v rozsahu pre stavebné povolenie s náležitosťami na uskutočnenie stavby. Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie stavebno-technického stavu objektu a zníženie jeho energetickej náročnosti. Podľa oznámenia to má byť úspora energie minimálne o 30 percent.



Projektovú dokumentáciu chce TUZVO spracovať na podanie žiadosti v súlade s výzvou, ktorá sa týka Plánu obnovy a odolnosti SR. "Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a plánuje sa prefinancovanie z prostriedkov plánu obnovy," pripomína. Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 8. augusta. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.



Oficiálna webstránka knižnice informuje, že jej vznik súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Zriadene Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre kraj Banskej Bystrice a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko bolo v roku 1952. V roku 1992 zmenili názov vysokej školy na Technickú univerzitu vo Zvolene. V nadväznosti na to sa zmenil názov knižnice na Slovenskú lesnícku a drevársku knižnicu pri Technickej univerzite vo Zvolene.