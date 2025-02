Zvolenská univerzita pokračuje s obnovou Študentského domova Ľ. Štúra

Zvolen 26. februára (TASR) - Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) pokračuje s komplexnou rekonštrukciou svojho Študentského domova Ľudovíta Štúra. Zlepší sa tak energetická hospodárnosť objektu a zároveň obnovia ubytovacie kapacity jeho dvoch blokov. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý.



Dodal, že zhotoviteľ stavby robí práce na stavebných objektoch podľa odsúhlaseného harmonogramu prác, k 31. januáru tohto roka preinvestoval približne 668.000 eur bez DPH. "Konečný termín ukončenia je v zmluve o dielo dohodnutý na január 2026," objasnil. Celkový objem prác je podľa zmluvy vo výške 5.485.927 eur bez DPH. Komplexnú obnovu študentského domova financuje TUZVO z plánu obnovy.



Pre modernizáciu bloku B a C sa zmení dispozícia ubytovania. Bude to zo súčasného izbového na bunkový systém. Dve izby tak budú mať spoločnú sprchu, toaletu a umývadlo. Podľa hovorcu úplne novým prvkom budú manželské apartmány. V rámci prác vymenia i podlahy, upravia omietky, obklady a vstupné dvere nahradia protipožiarne. Súčasťou stavebných prác je aj obnova strešnej krytiny markízy a balkónov. Bude to aj výmena vonkajších výplní otvorov, obnova zábradlí i odkvapových chodníkov. Vymenia aj svietidlá a bleskozvod i ústredné vykurovanie a elektroinštaláciu. Budú to aj opatrenia v oblasti požiarnej bezpečnosti.



Budovy budú podľa univerzity v prvom rade slúžiť študentom TUZVO. Zabezpečia však aj potreby študentov spoločných študijných programov vytvorených v rámci spolupráce s partnermi.



Súbor budov internátu na Študentskej ulici 17 odovzdali do prevádzky v 60. rokoch minulého storočia. Zariadenie má kapacitu približne 600 lôžok. Jednotlivé bloky internátu, až na blok D, od postavenia neprešli väčšou rekonštrukciou.