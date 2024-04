Univerzita vo Zvolene predstavila postupy v boji proti lesným požiarom

Zvolen 19. apríla (TASR) - Technická univerzita vo Zvolene (TUZO) počas piatkových Lesníckych dní predstavila postupy v boji proti lesným požiarom. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý.



Dodal, že integrovaný prístup k manažmentu lesných požiarov ukázali viacerými aktivitami. "Jednou z nich bola demonštrácia praktických ukážok nasadenia moderných technológií, akými sú kamerové systémy na detekciu požiaru," spomenul s tým, že to bol aj monitoring územia postihnutého ohňom prostredníctvom dronu. Záujemcom ukázali aj prenos údajov z lesného prostredia, v ktorom bolo taktické cvičenie hasenia lesného požiaru, do riadiaceho centra. Túto aktivitu zabezpečovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru spolu so spoločnosťou, ktorá patrí do konzorcia partnerov projektu.



Univerzita ukázala aj informačnú podporu pre veliteľa zásahu i konkrétne výstupy z analýzy náchylnosti územia na výskyt požiaru. Hovorilo sa aj o potrebe nasadenia leteckej techniky na hasenie lesných požiarov. "Zmena klimatických podmienok i vzorov správania sa požiaru v prírodnom prostredí privádza odborníkov z praxe k manažmentu rizík požiarov v lese a krajine," objasňuje TUZVO.



Súčasťou 18. ročníka Lesníckych dní vo Zvolene boli v piatok aj vzdelávacie programy, poľovnícka kuchyňa i kultúrny program pre deti a dospelých. Boli to aj ukážky poľovníctva a včelárstva. Cieľom Lesníckych dní v tomto roku je upriamiť pozornosť aj na 250. výročie narodenia významnej lesníckej osobnosti, Jozefa Dekreta Matejovie. Označovaný je ako otec slovenského lesníctva.



Organizátori pripomínajú, že počas dňa je voľný vstup na vežu Kostola sv. Alžbety i do Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. To je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva. Zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne.