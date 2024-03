Univerzita vyzbierala približne 500 kg potravín pre ľudí v núdzi

Košice 29. marca (TASR) - Približne 500 kilogramov trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi vyzbierali v rámci veľkonočnej zbierky organizovanej Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Vo štvrtok (28. 3.) ich odovzdali Petrovi Gombitovi, riaditeľovi neziskovej organizácie Oáza - Nádej pre nový život v Bernátovciach. TASR o tom informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.



Na 17 zberných miestach na fakultách a pracoviskách univerzity počas dvoch týždňov vyzbierali potraviny ako ryža, múka, cestoviny, koreniny, konzervy, dochucovadlá, káva, čaj, balené nápoje a iné požívatiny. V stredu (27. 3.) prebiehal zber čerstvých typicky veľkonočných potravín, ako sú vajcia, údeniny a syry, ktoré si vyžadovali umiestnenie v chladiacom zariadení.



"Túto zbierku sme zorganizovali z dôvodu, že neustále pribúdajú ľudia, ktorí ostali bez domova a čelia existenčným problémom. Sme veľmi radi, že sme mohli vyzbierané potraviny venovať zariadeniu neďaleko Košíc, v ktorom je poskytovaná pomoc ľuďom v núdzi. Práve obdobie veľkonočných sviatkov je vhodné na to, aby sme pomohli a spríjemnili sviatky tým, ktorí to najviac potrebujú," povedala prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium Monika Halánová s tým, že do veľkonočnej zbierky sa zapojilo množstvo zamestnancov, ako aj študentov. Okrem potravín sa vyzbierali aj kozmetické a hygienické potreby.



"Práve obdobie sviatkov, či už Vianoc, alebo Veľkej noci, povzbudzuje ľudí urobiť niečo aj pre iných, pre tých, ktorí sú na tom horšie, slabšie, trpia nedostatkom jedla alebo nemajú kde bývať. Zo svojich skúseností môžem povedať, že nezištná pomoc druhým urobí krajší a lepší život nielen tým, ktorým je venovaná, ale aj tým, ktorí túto pomoc poskytli," povedal Gombita. Podľa neho by pomáhať druhým malo byť ľudské, humánne a kresťanské.



V zariadení prebýva momentálne 350 ľudí. Potraviny pre nich zabezpečujú z viacerých zdrojov - z vlastnej farmy, obchodných reťazcov a prispievajú aj sponzori. "Keď to všetko poskladáme, máme zabezpečenú stravu pre všetkých na celý rok," dodal.