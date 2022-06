Univerzita Konštantína Filozofa zlepšuje digitálne zručnosti seniorov

Nitra 17. júna (TASR) - Univerzita tretieho veku pri Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa stala súčasťou projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov. Projekt zastrešuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Jeho cieľom je vyškoliť seniorov v digitálnych zručnostiach, aby dokázali samostatne pracovať s digitálnym zariadením a vedeli sa bezpečne pohybovať v online prostredí, informovala Tímea Kamenická z Kancelárie rektora UKF.



Rozvoj digitálnych zručností a poskytnutie tabletov môže zvýšiť motiváciu využívania elektronických služieb štátu a tiež zapojenie seniorov do digitálnych aktivít, či už ide o kontakt s blízkymi, vyhľadávanie informácií alebo úkony súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, skonštatovala Kamenická.



Výučba v rámci projektu je určená pre ľudí vo veku od 65 rokov a na UKF ju zabezpečuje Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF. Cieľovú skupinu z hľadiska úrovne digitálnych zručností na účely pilotnej fázy je možné rozdeliť do dvoch skupín podľa úrovne ich digitálnych zručností, a to na začiatočníkov a pokročilých. Školenia trvajú päť týždňov a realizujú sa primárne prezenčne.