Univerzitná knižnica v Bratislave predstaví vzácne tlače

Bratislava 5. marca (TASR) - Zaujímavé aktivity a podujatia prináša počas 25. ročníka Týždňa slovenských knižníc (TSK) aj Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB). Najväčšia a najstaršia vedecká knižnica na Slovensku ponúka v rámci celoslovenského podujatia prednášku Rarity kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí, ktorá priblíži niekoľko výnimočných starých a vzácnych tlačí z fondu knižnice.



"Budete môcť nahliadnuť do najstaršej bibliografie z roku 1494, herbárov zo 16. storočia, vzácnych vydaní diel Júlia Cézara zo 16. storočia aj tibetských tlačí," približuje UKB prednášku s ukážkami originálov. Konať sa bude v dvoch termínoch: vo štvrtok 7. marca o 16.00 h a v sobotu 9. marca o 11.00 h v Seminárnej sále UKB na Klariskej 5. Vstup je voľný.



Univerzitná knižnica v Bratislave dáva do pozornosti aj vizuálne a faktograficky atraktívnu výstavu Slovensko v obrazoch - výber z archívnych zbierok štátnych archívov, ktorá prezentuje mnohé unikátne fotografie z archívnych zbierok štátnych archívov. "Ponúka tak jedinečný pohľad do minulosti našich miest a regiónov," dodáva UKB k výstave, ktorú môžu záujemcovia navštíviť vo Výstavnej sále UKB do 10. apríla.



Počas TSK 2024 (4. - 9. 3.) pripravila UKB aj viacero zaujímavých exkurzií a prezentácií jej odborných pracovísk a špecializovaných študovní.