Univerzitná knižnica v Bratislave zaznamenala 175.943 návštevníkov

Bratislava 30. mája (TASR) - Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) zaznamenala v roku 2024 celkovo 175.943 návštevníkov. K 31. decembru mala knižnica 16.823 registrovaných (aktívnych) čitateľov. V rámci on-line služieb zaznamenala 1.184.124 návštevníkov. Zaevidovala celkovo 341.067 výpožičiek. Vyplýva to z verejného odpočtu inštitúcie za rok 2024.



Hlavnou devízou UKB sú podľa vedenia knižnice tradície, na ktorých stoja základy jej rozsiahlych fondov, odborných činností, vedeckej a kultúrnej spolupráce a tiež jedinečnej reprezentácie Slovenska v oblasti kultúrnej diplomacie doma i v zahraničí.



Aktivity UKB v oblasti zahraničnej spolupráce v roku 2024 súviseli najmä s jej členstvom vo významných medzinárodných knihovníckych asociáciách, agentúrach a v konzorciách. V rámci zahraničnej spolupráce považuje za významný medzník získané prvenstvo v histórii slovenského knihovníctva a zviditeľnenia rezortu kultúry SR vo svete prostredníctvom úspešných výsledkov volieb do celosvetového riadiaceho výboru IFLA Governing Board, najvýznamnejšej knihovníckej organizácie na svete.



UKB zamerala svoje aktivity prioritne aj k jubileu - 100. výročiu zakúpenia Bašagićovej zbierky arabských, tureckých a perzských rukopisov do jej historických fondov v roku 1924. Vyzdvihuje tiež výstavu Na východ od západu, na západ od východu. Odkaz rukopisov Safveta Bega Bašagića, ktorá sa konala v Mestskom múzeu v Sarajeve vlani na jeseň.



V roku 2024 zrealizovala celkovo 448 kultúrnych, spoločenských, odborných a vzdelávacích podujatí, ktoré navštívilo 35.044 návštevníkov. Knižnica sa tiež zapojila do 25. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, druhého ročníka iniciatívy Európskej komisie Deň európskych autoriek a autorov či kultúrno-vzdelávacieho podujatia medzinárodného charakteru - Víkend otvorených parkov a záhrad.



UKB zorganizovala tiež viaceré výstavy. Na diskusii vystúpila okrem iných aj slovenská astrobiologička Michaela Musilová, konalo sa tiež stretnutie s Andrejom Kurkovom, jedným z najznámejších súčasných ukrajinských autorov.



V spolupráci s neziskovou verejnoprospešnou spoločnosťou SlovakUm a Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku usporiadala podujatie O Slovákoch v Maďarsku, v spolupráci s Veľvyslanectvom Kanady na Slovensku a Kanadským slovenským inštitútom knižnú prezentáciu Ondrej Miháľ: Strážcovia dedičstva.



V oblasti hudobnej kultúry realizovala sériu koncertov v spolupráci s bratislavským konzervatóriom a Základnou umeleckou školou Exnárova. Nechýbali ani odborno-vzdelávacie podujatia.