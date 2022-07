Univerzitná nemocnica Bratislava eviduje 65 zamestnancov s COVID-19

Bratislava 26. júla (TAS) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) eviduje mierny nárast v počte zamestnancov infikovaných na COVID-19. Aktuálne je ich 65. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. Chod žiadneho pracoviska to podľa nej neohrozuje.



V nemocnici sa tiež zvýšil počet hospitalizácií pre COVID-19. "Takýchto pacientov máme aktuálne hospitalizovaných 71," ozrejmila.



Nárast v počte pozitívnych zamestnancov zaznamenali aj v prešovskej fakultnej nemocnici, podľa riaditeľa nemocnice Ľubomíra Šarníka to chod jednotlivých pracovísk neohrozuje.