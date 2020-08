Univerzitná nemocnica Bratislava prešla masívnou rekonštrukciou

Bratislava 17. augusta (TASR) – Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) prešla v rokoch 2018 až 2019 masívnou rekonštrukciou interiéru a exteriéru. Budovy UNB sú staré aj viac ako 50 rokov.



Takmer 30 rokov sa do opráv a rekonštrukcie neinvestovali takmer žiadne financie, čo spôsobilo, že technický stav niektorých budov nie je vyhovujúci. Pre TASR to uviedla hovorkyňa najväčšej slovenskej nemocnice Eva Kliská s tým, že postupnými krokmi sa aj vďaka podpore Ministerstva zdravotníctvaSR, ktoré pre UNB schválilo 15 miliónov eur, situácia zlepšuje.



Financie sú použité okrem rekonštrukcie, obnovy a modernizácie aj na prístrojové vybavenie. „Snahou vedenia nemocnice je postupnými opatreniami, ako je nákup zdravotníckej technológie, obnova a modernizácia prístrojov, zariadení a priestorov jednotlivých pracovísk, zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zároveň zabezpečiť adekvátne podmienky pre lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktoré sú nevyhnutné pri poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti našim pacientom," povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.



Kliská doplnila, že z kapitálových výdavkov MZ SR boli zrealizované početné rekonštrukcie priestorov, ktoré viedli k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a komfortu nielen pacientov, ale aj personálu nemocnice.



Priblížila, že sa zmodernizovali priestory II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB v Ružinove, zrekonštruovala sa jednotka intenzívnej starostlivosti na novorodeneckom oddelení na Kramároch, zrealizovala sa rekonštrukcia operačných sál v nemocnici na Kramároch, v Ružinove aj v Petržalke a tiež komplexná rekonštrukcia kliniky úrazovej chirurgie v nemocnici na Kramároch.



Podľa Kliskej patrí klinika úrazovej chirurgie v súčasnosti k najmodernejším pracoviskám v strednej Európe. V Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, v Nemocnici Staré Mesto a v Nemocnici Podunajské Biskupice sú postupne vymieňané všetky okná.



„Komplexne sa zrenovovali príjazdové cesty k centrálnym príjmom, na väčšine oddelení sa zrekonštruovali sociálne zariadenia a sprchy, ktoré sú bezbariérové. Detskí pacienti, ktorí sú hospitalizovaní na detskom infekčnom oddelení, majú tiež vynovené priestory a izby so sociálnymi zariadeniami. Vo verejných priestoroch boli vymenené výťahy, verejné toalety a zrekonštruované schodiská," dodala Kliská s dôvetkom, že vynovili aj priestory lekární.