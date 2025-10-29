< sekcia Regióny
Univerzitná nemocnica Bratislava reaguje na výroky LOZ
Považuje za demagógiu predsedu LOZ rozprávať o plate a úväzkoch riaditeľa nemocnice.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) nerozumie osobným útokom šéfa Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského. Jeho tvrdenia smerom k manažmentu nemocnice, ktoré odprezentoval na stredajšej tlačovej konferencii, vyvracia. Nemocnica zároveň deklaruje, že všetky opatrenia robí s cieľom kvalitne odliečiť a postarať sa o viac pacientov. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa zariadenia Eva Kliská.
„Na osobné útoky, ktoré sa postupne stupňujú, sme si už zvykli, posadnutosť pána Visolajského Univerzitnou nemocnicou Bratislava a jej riaditeľom je nám záhadou, ale berieme to ako kompliment z jeho strany, že našu prácu si robíme dobre a môžeme všetkých uistiť, že budeme i naďalej pokračovať,“ uviedla UNB.
Skritizovala, že Visolajský sa neustále oháňa stanoviskom Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) a analytikov ministerstva financií za rok 2021. „Pritom veľmi dobre vie, že súčasný riaditeľ Alexander Mayer v tom čase nebol riaditeľom. Takže vyčítať mu toto je z jeho strany prinajmenšom amatérske a smiešne,“ podotkla. Nepochopiteľne podľa nej pôsobí aj Visolajského vyjadrenie o odštátnení CT, MR a laboratórií, ktoré sa dialo v roku 2004 až 2010. „Práve súčasný riaditeľ UNB, Alexander Mayer v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva zabezpečil nákup nových CT a MR pre UNB, aby zvrátil tento dlhoročný pretrvávajúci stav,“ poznamenala nemocnica.
Odmieta aj vyjadrenia predsedu odborárov o poklese lôžok od roku 2019. „Ide o zmenu lôžkového fondu od 1. júla 2024. Išlo o administratívne vedené a reálne dlhoročne nevyužívané lôžka, takže išlo o zreálnenie štatistiky lôžkového fondu v rámci Slovenskej republiky,“ vysvetlila UNB. Nerozumie tiež tvrdeniam LOZ o odlive zamestnancov. „Čo sa týka lekárov, nepociťujeme nedostatok. Naopak, veľmi citlivo vnímame dnešné vyjadrenie pána Visolajského, že lekári, ktorí sú nevýkonní, nemajú čo v nemocnici robiť,“ skonštatovala nemocnica.
Považuje za demagógiu predsedu LOZ rozprávať o plate a úväzkoch riaditeľa nemocnice. Ozrejmila, že Mayer má v súčasnosti iba školské úväzky ako mnoho ďalších lekárov v UNB, ktorá je zároveň výučbovou základňou. „Plat riaditeľa určuje náš zriaďovateľ, teda ministerstvo zdravotníctva. A čo sa týka docentúry, za tým sú roky vedeckej a akademickej činnosti, čomu predstavitelia LOZ, zdá sa, nerozumejú,“ dodala nemocnica.
Lekárske odborové združenie volá po konci Alexandra Mayera vo funkcii riaditeľa UNB. Vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby Mayera odvolal. Hovorí o zlyhaniach manažmentu nemocnice. Tá podľa neho každým rokom upadá. Visolajský zároveň upozornil aj na ďalšie pracovné úväzky Mayera. Dokopy by ich podľa jeho slov mohol mať šesť.
Ministerstvo zdravotníctva SR pre TASR reagovalo, že Šaško sa pravidelne osobne stretáva so zástupcami sektora a konštruktívny dialóg nebude devalvovať odkazmi cez médiá.
„Na osobné útoky, ktoré sa postupne stupňujú, sme si už zvykli, posadnutosť pána Visolajského Univerzitnou nemocnicou Bratislava a jej riaditeľom je nám záhadou, ale berieme to ako kompliment z jeho strany, že našu prácu si robíme dobre a môžeme všetkých uistiť, že budeme i naďalej pokračovať,“ uviedla UNB.
Skritizovala, že Visolajský sa neustále oháňa stanoviskom Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) a analytikov ministerstva financií za rok 2021. „Pritom veľmi dobre vie, že súčasný riaditeľ Alexander Mayer v tom čase nebol riaditeľom. Takže vyčítať mu toto je z jeho strany prinajmenšom amatérske a smiešne,“ podotkla. Nepochopiteľne podľa nej pôsobí aj Visolajského vyjadrenie o odštátnení CT, MR a laboratórií, ktoré sa dialo v roku 2004 až 2010. „Práve súčasný riaditeľ UNB, Alexander Mayer v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva zabezpečil nákup nových CT a MR pre UNB, aby zvrátil tento dlhoročný pretrvávajúci stav,“ poznamenala nemocnica.
Odmieta aj vyjadrenia predsedu odborárov o poklese lôžok od roku 2019. „Ide o zmenu lôžkového fondu od 1. júla 2024. Išlo o administratívne vedené a reálne dlhoročne nevyužívané lôžka, takže išlo o zreálnenie štatistiky lôžkového fondu v rámci Slovenskej republiky,“ vysvetlila UNB. Nerozumie tiež tvrdeniam LOZ o odlive zamestnancov. „Čo sa týka lekárov, nepociťujeme nedostatok. Naopak, veľmi citlivo vnímame dnešné vyjadrenie pána Visolajského, že lekári, ktorí sú nevýkonní, nemajú čo v nemocnici robiť,“ skonštatovala nemocnica.
Považuje za demagógiu predsedu LOZ rozprávať o plate a úväzkoch riaditeľa nemocnice. Ozrejmila, že Mayer má v súčasnosti iba školské úväzky ako mnoho ďalších lekárov v UNB, ktorá je zároveň výučbovou základňou. „Plat riaditeľa určuje náš zriaďovateľ, teda ministerstvo zdravotníctva. A čo sa týka docentúry, za tým sú roky vedeckej a akademickej činnosti, čomu predstavitelia LOZ, zdá sa, nerozumejú,“ dodala nemocnica.
Lekárske odborové združenie volá po konci Alexandra Mayera vo funkcii riaditeľa UNB. Vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby Mayera odvolal. Hovorí o zlyhaniach manažmentu nemocnice. Tá podľa neho každým rokom upadá. Visolajský zároveň upozornil aj na ďalšie pracovné úväzky Mayera. Dokopy by ich podľa jeho slov mohol mať šesť.
Ministerstvo zdravotníctva SR pre TASR reagovalo, že Šaško sa pravidelne osobne stretáva so zástupcami sektora a konštruktívny dialóg nebude devalvovať odkazmi cez médiá.