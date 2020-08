Univerzitná nemocnica Bratislava zmodernizovala prístrojové vybavenie

Bratislava 18. augusta (TASR) - Súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) je vysoko špecializované prístrojové vybavenie, ktoré dokáže poskytnúť kvalitné vyšetrenie a spĺňa náročné požiadavky modernej starostlivosti o zdravie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská.



Za uplynulý rok nemocnica zrealizovala niekoľko verejných súťaží na nákup prístrojového vybavenia. Podľa Kliskej dlhodobo potrebovala obnovu CT prístrojov, ktoré centrálne obstaralo Ministerstvo zdravotníctva SR. CT prístroje budú umiestnené v nemocnici Kramáre, Ružinov a Petržalka. Zobrazovaciu techniku obnovili aj o ďalšie prístroje, UNB zakúpila nový sonograf a mamograf. Do nemocníc dodala monitory vitálnych funkcií a inkubátory, RTG ramená, C ramená, operačné stoly, angiograf a operačný mikroskop.



Do všetkých nemocníc zakúpili aj novú odsávaciu prístrojovú techniku, anestéziologické prístroje a tiež defibrilátory. Na jednotlivých pracoviskách UNB je 3220 nových počítačov. "V rámci celej nemocnice sme obnovili takmer celý lôžkový fond, čo predstavuje nákup 2300 nových postelí. Do prístrojového vybavenia bolo investovaných 15 miliónov eur," povedala Kliská. "Aktuálne pripravujeme verejné obstarávanie na nákup ďalších prístrojov, ako je gastroenterologická endoskopia, inkubátory, prístrojová technika pre vyšetrenie neurologických pacientov a EKG prístroje pre celú nemocnicu," dodala.



Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) tiež prešla v rokoch 2018 až 2019 masívnou rekonštrukciou interiéru a exteriéru.