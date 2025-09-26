< sekcia Regióny
Univerzitná nemocnica chcela kupovať prístroje za 800.000 eur
Nakoniec zámer prehodnotila.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala (UN-NsM) v Bratislave chcela nakúpiť ultrazvukové prístroje za vyše 800.000 eur. Najdrahší mal byť videogastroskopický systém s hodnotou 400.000 eur bez DPH. Nemocnica nakoniec zámer prehodnotila. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa UN-NsM Martina Šoltésová.
„Na základe žiadosti vedenia Gastroenterologického centra sme pristúpili k uprednostneniu obmeny viacerých prístrojov a častí vybavenia, ktoré sú kľúčové pre každodennú prevádzku a priamo vplývajú na bezpečnosť pacientov. V súlade s týmto rozhodnutím a s cieľom efektívneho využívania finančných prostriedkov došlo k prehodnoteniu pôvodného zámeru nákupu sonografických prístrojov, ktorého súčasťou bol aj nákup endosonografu pre Gastroenterologické centrum,“ priblížila Šoltésová.
Zámer nemocnice bol začiatkom septembra zverejnený aj vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Plánovala dokopy zaobstarať viacero prístrojov - ultrazvuky pre kardiológiu, abdominálne a cievne vyšetrenia, gynekológiu, anestéziológiu a intenzívnu medicínu, urológiu a gastroenterológiu. Predpokladaná hodnota zákazky mala byť 826.619 eur bez DPH. Najdrahším zariadením mal byť ultrazvukový systém pre Gastroenterologické centrum, naopak najlacnejší bol ultrazvuk pre gynekologické a prenatálne vyšetrenia s cenou približne 56.700 eur.
Šoltésová deklaruje, že ich cieľom naďalej zostáva, aby každá investícia priniesla úžitok pacientom a prispela k zvyšovaniu kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Zároveň, každý nákup prístrojového vybavenia prechádza cenovým auditom, v prípade potreby aj cenovým porovnaním s okolitými krajinami tak, aby sa zaručila efektivita vynaložených prostriedkov nielen pre pacienta, ale aj rozpočet nemocnice,“ dodala.
