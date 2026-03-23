Pondelok 23. marec 2026
Univerzitná nemocnica L. Pausteura po pol roku ruší zákaz návštev

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Košice 23. marca (TASR) - Univerzitná nemocnica L. Pausteura (UNLP) v Košiciach takmer po pol roku obnovuje návštevy pacientov na svojich lôžkových oddeleniach. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.

K uvoľneniu opatrení nemocnica pristupuje na základe aktuálne priaznivého vývoja epidemiologickej situácie v regióne. K zákazu návštev pacientov pristúpili ešte vlani začiatkom októbra pre zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A v Košiciach a okolí, a tiež pre vyšší výskyt respiračných ochorení.

„Prvé návštevy pacientov po dlhšej pauze budú môcť do nemocnice zavítať v stredu 25. marca počas návštevných hodín od 14.30 h do 16.00 h. V čase návštev je potrebné rešpektovať pokyny personálu a dodržiavať pravidlá,“ uviedla hovorkyňa.

Na oddelenie môžu návštevníci vstupovať len bez príznakov respiračného ochorenia a ak nemajú nariadenú izoláciu alebo karanténu. Pri vstupe na oddelenie je potrebné si dôkladne vydezinfikovať ruky a nemocnica odporúča používať aj rúško alebo respirátor. „Dĺžku návštevy odporúčame obmedziť približne na 30 minút a pri pacientovi by nemali byť viac ako dve osoby počas jedného dňa. Mobilní pacienti môžu po súhlase ošetrujúceho lekára absolvovať návštevu aj vo vonkajších priestoroch nemocnice,“ dodala Šustová.
