Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura opäť povoľuje návštevy pacientov

Košice 6. marca (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice od stredy ruší zákaz návštev. Epidemiologická situácia v regióne je podľa nej priaznivá, naďalej však žiada o dôsledné dodržiavanie opatrení a pokynov personálu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



Návštevné dni sú stredy, soboty a nedele, a to v čase od 14.30 do 16.00 h. UNLP pripomína, že návštevy nesmú mať žiadne príznaky respiračnej infekcie a nesmú im byť nariadené karanténne, respektíve izolačné opatrenia.



Pri vstupe na lôžkové oddelenia je okrem iného potrebná dezinfekcia rúk. "Odporúčame mať prekryté dýchacie cesty (ústa a nos) rúškom, obmedziť dobu návštevy do 30 minút, rovnako aj počet osôb pri pacientovi v danom návštevnom dni - prítomnosť maximálne dvoch osôb," spresnila.



Pokiaľ sa u osoby, ktorá prišla na návštevu pacienta, neskôr potvrdí respiračná infekcia ako napríklad COVID-19 alebo chrípka, je o tom potrebné bezodkladne informovať dané oddelenie či kliniku. Pripomína, že osobám s prítomnými príznakmi respiračnej infekcie návšteva pacienta nebude umožnená.



"V prípade, ak je pacient mobilný, môže zdravotnícky personál povoliť absolvovanie návštevy v exteriéri, napríklad parky UNLP," dodala Krišková.