Univerzitná nemocnica Martin obnovuje plánované operácie

Martin 13. mája (TASR) - Univerzitná nemocnica Martin (UNM) obnovuje po dočasných obmedzeniach plánované operácie. Podľa Zuzany Marčekovej z oddelenia marketingovej komunikácie UNM bola dôvodom obmedzení príprava zdravotníckeho zariadenia na zvýšený počet pacientov s ochorením COVID-19, ktorých stav by si vyžadoval hospitalizáciu.



Podmienkou, aby pacienta prijali do nemocnice, je 14-dňová karanténa a maximálne päť dní starý negatívny test na ochorenie COVID-19. "Cieľom UNM je zachovať poskytovanú zdravotnú starostlivosť s minimálnym ohrozením pacienta a personálu. Preto vedenie nemocnice odporúča realizovať výter na SARS-CoV-2 u každého pacienta, u ktorého je plánovaná operačná liečba formou hospitalizácie," uviedol vedúci odboru liečebnopreventívnej starostlivosti a zástupca prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM Ivan Kocan.



Pri akútnych pacientoch zabezpečuje celý manažment okolo testovania na COVID-19 nemocnica, neakútni pacienti si môžu stiahnuť do mobilného telefónu bezplatnú aplikáciu 'Moje ezdravie' Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Po vyplnení potrebných údajov pacienta kontaktuje pracovník call centra NCZI. "Pacient uvedie, že potrebuje predoperačný výter na COVID-19. Vygeneruje sa mu termín odberu na mobilnom odberovom mieste. Termín a miesto oznámi pacientovi aplikácia formou SMS správy. Zároveň sa mu vygeneruje takzvaný COVID pass (čiarový a číselný kód), ktorým sa preukáže na mobilnom odberovom mieste," vysvetlil Kocan s tým, že pacient musí pridelený termín, čas a klinické pracovisko presne dodržať. O výsledku testu bude informovaný prostredníctvom SMS správy.



Okrem mobilnej aplikácie sa dá rovnakým postupom na testovanie prihlásiť aj prostredníctvom webstránky korona.gov.sk alebo cez obvodného lekára. "Na odber biologického materiálu slúži samostatné odberné miesto, ktoré sa nachádza pri zadnej bráne UNM. Prístup je možný autom alebo pre peších z ulice Bottova (cesta popri železničnej trati), miesto vstupu je označené informačnými tabuľami. Pacienti, ktorí sú objednaní na testovanie na COVID-19, neprechádzajú cez červený triážny stan, ale prichádzajú priamo na odberné miesto cez ulicu Bottova," uviedla Martina Hrnčiarová z oddelenia nemocničnej hygieny UNM.



"Pacientom by som odporúčala, pokiaľ je to možné, aby na testovanie prišli individuálnou, nie hromadnou dopravou a vyhli sa tak v maximálnej miere kontaktu s inými ľuďmi," podotkla Hrnčiarová.



Rovnakú formu dopravy by podľa nej mali pacienti zvoliť aj pri predoperačných vyšetreniach, na ktoré sa prihlasuje cez klientske centrum UNM. "Stačí zavolať na jedno z čísiel (043/4203 994 alebo 043/4203 995) a pracovníci klientskeho centra pacientovi zariadia termíny predanesteziologického vyšetrenia. Vzhľadom na obmedzený počet termínov odporúčame pacientom objednať sa na vyšetrenie ihneď, ako sa dozvedia termín operácie. Počet plánovaných zákrokov bude závisieť od počtu neodkladných operácií, rezervných kapacít a vývoja epidemiologickej situácie," dodala Hrnčiarová.