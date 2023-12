Univerzitná nemocnica v Košiciach od januára upraví režim parkovania

Košice 29. decembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice od januára nadchádzajúceho roka upraví režim parkovania vo svojich areáloch. Zľava z parkovného bude po novom platiť výlučne pre pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť na medicínskych pracoviskách UNLP a pre ich návštevy. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



Štyri hodiny bezplatného parkovania budú platiť len pre pacientov UNLP. Ako spresnila, netýka sa to návštev súkromných ambulancií na poliklinikách. "Parkovací lístok pacienta musí byť potvrdený - overený zdravotníckym pracoviskom UNLP (klinika, oddelenie, ambulancia), ktoré pacient navštívil," uviedla.



Dve hodiny parkovania zdarma budú mať po novom výlučne návštevy pacientov UNLP, a to iba počas návštevných hodín. Parkovací lístok rovnako musí byť potvrdený navštíveným zdravotníckym pracoviskom UNLP.



Osoby ZŤP, darcovia krvi, polícia, či iné sanitné alebo prepravné vozidlá pre pacientov budú môcť parkovať zdarma po celý deň. Všetky ostatné vozidlá bez potvrdeného parkovacieho lístka, prípadne bez parkovacej karty vydanej UNLP, budú parkovať za úhradu podľa platného cenníka zverejneného na webe nemocnice.



Ako pripomína, jej areál na Rastislavovej ulici patrí do zákonom chránenej pamiatkovej zóny vrátane historického parku. Areál na Triede SNP zas sídli v susedstve iných zdravotníckych zariadení, ktoré majú parkovanie spoplatnené. Nachádza sa tu aj Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice.



"Zavedením nového parkovacieho modelu očakávame odľahčenie parkovacích plôch, ktoré boli doposiaľ preťažené. Štvorhodinové parkovanie zdarma v našich areáloch totiž využívali aj iné osoby ako pacienti, ich návštevy a zamestnanci UNLP. Modernizáciou a zavedením overovania parkovacích lístkov chceme zlepšiť podmienky parkovania najmä pacientom našej nemocnice a ich návštevám," uviedol riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa s tým, že zvýšená regulácia parkovania v oboch areáloch je nevyhnutná.



V uplynulých týždňoch tak pribudli nové závory, kamerový systém s rozpoznávaním evidenčných čísel vozidiel, ako aj softvér na validáciu parkovacích lístkov na zdravotníckych pracoviskách. Okrem iného sú pripravené aj centrálne parkovacie pokladnice a platobné terminály, či značenia jednotlivých zón.



Podľa Beňu možno získané prostriedky vďaka modernizácii parkovacieho systému investovať do ďalšieho technického zabezpečenia parkovísk či údržby komunikácií, ktoré sú v réžii nemocnice.