Univerzitná nemocnica v Košiciach rekonštrukciou rozšíri kapacity
V súvislosti s rekonštrukčnými prácami nedôjde k obmedzeniu rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Košice 13. februára (TASR) - Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala (UN-NsM) chystá druhú časť rekonštrukcie svojho pracoviska v Košiciach. Práce na projekte, vďaka ktorým pribudne 37 nových lôžok, sa majú začať ešte tento mesiac. Celková výška investície predstavuje necelých 4,7 milióna eur s DPH, pričom bude financovaná aj z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Martina Šoltésová.
„Predmetom diela je rekonštrukcia lôžkovej časti v súčasnosti nevyužívaného objektu oddelenia dlhodobo chorých a vytvorenie 27 nových lôžok následnej zdravotnej starostlivosti,“ spresnila. Zároveň bude vytvorených desať nových lôžok následnej starostlivosti v priestoroch oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktoré momentálne nedisponuje lôžkovým fondom a poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
Realizácia projektu podľa nej výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu kvality poskytovanej následnej zdravotnej starostlivosti a v značnej miere prispeje k urýchleniu rekonvalescencie hospitalizovaných pacientov.
V súvislosti s rekonštrukčnými prácami nedôjde k obmedzeniu rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Šoltésová však pripomenula, že každá stavebná činnosť určitým spôsobom ovplyvňuje aj okolie. „Snahou vedenia nemocnice bude v spolupráci so zhotoviteľom v čo najmenšej miere obmedziť komfort pacientov, ako aj zdravotníckeho personálu. Zároveň sa chceme pacientom ospravedlniť za dočasný stavebný ruch, ktorý je nevyhnutne spojený s cieľom zlepšiť poskytovanie našich služieb,“ dodala.
Ukončenie prác je naplánované na jún tohto roka.
