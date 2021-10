Univerzitná nemocnica v Košiciach začína opravu ciest v areáli

Košice 28. októbra (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice bude od soboty (30. 10.) popoludnia rekonštruovať cesty v areáli na Triede SNP. „Začíname obnovovať 2,6 kilometra ciest, ktoré sú v mimoriadne zlom stave. Ide o cesty okolo lôžkového monobloku a tiež polikliniky,“ informoval vo štvrtok generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.



Ide podľa neho o sériu investícií, ktoré nemocnica nevyhnutne potrebuje. UNLP koncom septembra uzavrela v areáli most, ktorý spája objekty nemocnice na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Krátko na to pre mimoriadny zlý technický stav uzavrela aj kryté parkovisko pod rondelom a tiež plochu pre peších chodcov pred poliklinikou.



„Chceme našim zamestnancom postupne zlepšovať pracovné podmienky. Vstup do nemocnice a parkovanie medzi ne určite patrí. Rovnako sa zlepšenie prístupu týka aj našich pacientov, klientov či návštevníkov,“ vysvetlil generálny riaditeľ. Do objektov a areálu druhej najväčšej slovenskej nemocnice sa podľa neho neinvestovalo roky, v niektorých prípadoch desaťročia a drobné údržby nemohli zachovať majetok v dobrom stave.



Práce na obnove ciest v areáli nemocnice začnú cez víkend a budú prebiehať nasledujúce dni. Opravy a nový asfaltový koberec zabezpečí spoločnosť Cesty Košice. Hodnota zákazky, ktorú UNLP vybrala vo verejnom obstarávaní, je viac ako 65.000 eur. „Naším cieľom je, aby boli cesty na Triede SNP opravené čo najskôr, aby sa situácia čo najmenej dotkla pacientov a zamestnancov. Vopred ich prosíme o trpezlivosť, pracujeme na zlepšení prístupu do nemocnice práve pre nich,“ uviedol generálny riaditeľ.



Pokiaľ je to možné, UNLP odporúča všetkým, aby využívali v čase obmedzení vstupu na parkovisko nemocnice najmä mestskú hromadnú dopravu. Parkovať za menšiu úhradu je možné aj na parkoviskách neďalekých zdravotníckych zariadení. „Prosíme pacientov a návštevníkov nemocnice, aby prišli na objednané vyšetrenia či zdravotné prehliadky v predstihu,“ uviedla hovorkyňa UNLP Monika Krišková.