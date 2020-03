Univerzitná nemocnica získala dezinfektory vzduchu

Bratislava 31. marca (TASR) – Na jednotlivých pracoviskách Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v utorok uviedli do prevádzky šesť dezinfektorov vzduchu na zvýšenie bezpečnosti pacientov aj zdravotníkov v najväčšej nemocnici na Slovensku.



Unikátne mobilné prístroje dokážu rýchlo a efektívne vydezinfikovať väčšie priestory s vysokým rizikom infekcie od všetkých druhov vysoko odolných a rezistentných baktérií a vírusov. "Budú slúžiť nielen našim pacientom, ale aj zdravotníkom, ktorí sú v takzvanej prvej línii a prichádzajú do kontaktu s infikovanými pacientmi," uviedla riaditeľka UNB Renáta Vandriaková. "Naši lekári sestry, ošetrovatelia a všetci, ktorí prichádzajú do kontaktu s týmito pacientmi, sa dobrovoľne vystavujú obrovskému riziku. Mnohí z nich majú svoje rodiny a aj napriek tomu podávajú nadľudský výkon a svoj osobný život odsunuli na vedľajšiu koľaj – to všetko pre záchranu našich pacientov," hovorí.



Vzduchové dezinfektory fungujú na princípe patentovanej nízkoenergetickej plazmovej technológie, ktorá dokáže zneškodniť vírus až na úrovni jeho DNA. V UNB budú použité vôbec po prvýkrát na Slovensku. Za ich dovozom na Slovensko stojí najmä úsilie UNB a firmy Media Comp. Zakúpili ich aj vďaka finančnému daru Nadácie VÚB v prospech iniciatívy Kto pomôže Slovensku.



"Veríme, že aj tento príklad bude inšpiráciou pre ďalších dodávateľov užitočných technológií, ktoré môžu pomôcť zdravotníkom lepšie zvládnuť boj s pandémiou," hovorí Zuzana Suchová z iniciatívy Kto pomôže Slovensku.