Univerzitná noc literatúry bude online a potrvá celý budúci týždeň

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) – Siedmy ročník Univerzitnej noci literatúry (UNL) sa v tomto roku pre situáciu v súvislosti s novým koronavírusom uskutoční online. TASR o tom v piatok informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici.



Organizačný tím zložený zo študentov univerzity sa na konanie tohto kultúrneho podujatia pripravoval viac ako polroka. Pôvodný zámer počítal so stretnutím sa pri siedmich knihách, so siedmimi čítaniami na siedmich stanovištiach.



"Brány univerzity nemôžeme otvoriť, zaujímavé a netradičné miesta ostanú bez návštevníkov a všetkých, ktorí milujú dobré knihy a výnimočnú knižnú atmosféru. Netypická situácia si však žiada netypické riešenia a jedno také sme pripravili. Siedmy ročník sa uskutoční a bude špeciálny. Tváre a hlasy, ktoré ľudia uvidia a budú počuť, majú byť rozpomienkou na predchádzajúce ročníky. Čítať budú osobnosti, ktoré záujemcovia mohli zažiť pred rokmi či celkom nedávno. Ich identitu neprezradíme, odhalíme ju vždy ráno počas celého budúceho týždňa. UNL si vychutnáme v domácej pohode v siedmich jedinečných knižniciach počas siedmich dní," priblížila Straková.



Čítajúci pozývajú na videočítania vo svojich domovoch, každý deň od pondelka (20. 4.) do nedele (26. 4.) o 20.00 h sa prostredníctvom YouTube kanála diváci započúvajú do zaujímavých príbehov.