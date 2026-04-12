Univerzitná noc literatúry sa uskutoční na fakultách i na gymnáziu
Autor TASR
Banská Bystrica 12. apríla (TASR) - V priestoroch Univerzity Mateja Bela (UMB) a Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici sa 14. apríla uskutoční 13. ročník kultúrneho podujatia Univerzitná noc literatúry (UNL). Prvé čítanie sa na všetkých stanovištiach začína o 17.00 h. TASR o tom informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie univerzity.
„Do priestorov Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, ako aj Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského pozývajú tí, ktorí budú čítať, študent Alex Predajniansky, gymnaziálna učiteľka Eva Lešníková, recitátor Peter Zemaník, vysokoškolská učiteľka Eva Pršová, dobrovoľníčka Silvia Cochová, učiteľka Monika Perecárová a herec Michal Ďuriš. Záujemcovia by mali prísť o pár minút skôr, aby si prevzali literárny pas s mapkou a presunuli sa na svoje prvé stanovište. Nezáleží na tom, akú trasu medzi siedmimi čítaniami si zvolia, môžu začať kdekoľvek,“ priblížil organizačný tím UNL.
Ako dodal, dôležité je, že sa vždy číta 15 minút a potom nasleduje 15-minútová prestávka na presun na ďalšie stanovište. Pripravený bude tiež detský kútik, predajný stánok plný kníh či tombola pre tých, ktorí absolvujú všetky čítania.
