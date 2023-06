Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach oslávi 10. výročie

Košice 28. júna (TASR) - Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach oslavuje desiate výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti organizuje konferenciu vysokoškolských poradcov. Zameraná bude na trendy v podpore a poradenstve pre študentov vysokých škôl a budúcnosti poradenstva. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.



Na stredajšej konferencii okrem poradcov UNIPOC vystúpia so svojimi príspevkami aj odborníci z Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického tímu Ministerstva zdravotníctva SR, poradcovia z Bezbariérového centra Technickej univerzity v Košiciach, zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Študentskej rady vysokých škôl a ďalší.



Hoľanová pripomenula, že UNIPOC vzniklo 16. mája 2013 s cieľom poskytovania poradenstva, odbornej a komplexnej podpory študentom UPJŠ v jednotlivých oblastiach ich vysokoškolského života. V súčasnosti poskytuje bezplatné psychologické, právne, sociálne, kariérové poradenstvo a poradenstvo v efektívnom učení pre všetkých študentov UPJŠ. Zároveň má na starosti aj podporu študentov so špecifickými potrebami a starostlivosť o nich.



"Naši poradcovia denne pomáhajú študentom pri problémoch, ktoré by mohli ohroziť ich úspešné ukončenie štúdia, podporujú ich duševnú pohodu, zvládanie záťažových situácií, učia ich, ako zlepšiť proces učenia, rozvíjať kľúčové zručnosti a ako sa uplatniť na trhu práce po absolvovaní štúdia," dodala riaditeľka UNIPOC Veronika Zibrinyiová.