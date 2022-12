Univerzitní lekári začali s novou metódou lokalizácie nádorov

Bratislava 20. decembra (TASR) - Gynekológovia z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave ako prví na Slovensku použili novú metódu lokalizácie nehmatných nádorov prsníka systémom Scout. Technológiu v decembri úspešne aplikovali na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v Ružinove u šiestich pacientiek. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



Počas mamografického skríningu karcinómu prsníka môže byť aj viac ako polovica nálezov nehmatateľná. V prípade operácie je nutné nález v prsníku presne lokalizovať. V súčasnosti sa na lokalizáciu podľa UK používajú drôtové vodiče, táto metóda však má svoje limity. V niektorých prípadoch môže dôjsť k dislokácii drôtu či jeho migrácii v prsníku.



V posledných rokoch sa do praxe zavádzajú špeciálne malé kovové zrná, ktoré sa zavedú do nádoru a počas operácie sa sledujú špeciálnymi sondami. "Výhodou týchto zŕn je lepší komfort pacientiek a lepšia orientácia chirurga v tkanivách počas operácie. Zrná môžu byť v nádoroch uložené niekoľko mesiacov, čo je výhodné pri pacientkach s naplánovanou predoperačnou chemoterapiou," objasnil Kamil Pohlodek z II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty UK a UNB.



Technológiu Scout zaviedli v USA a v roku 2022 ju registroval Štátny ústav pre kontrolu liečiv SR. Do nádoru sa zavedie zrno s priemerom 12 milimetrov, ktoré predstavuje radarový reflektor. Počas operácie sa zrno sleduje radarovou sondou. O mieste hľadaného nádoru informuje operatéra okrem iného aj akustickým signálom. "Technológia je vhodná pri včasnej rakovine prsníkov. Nevyžaduje špeciálne chirurgické nástroje a zrná nie sú zdrojom artefaktov pri vyšetrení magnetickou rezonanciou," dodal Pohlodek.