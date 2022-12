Univerzitnú knižnicu v Prešove ročne fyzicky navštívi asi 60.000 ľudí

Prešov 21. decembra (TASR) - Univerzitnú knižnicu Prešovskej univerzity (UK PU) v Prešove ročne navštívi približne 60.000 fyzických a 330.000 virtuálnych návštevníkov. V týchto dňoch si pripomína 25 rokov, odkedy začala opätovne pôsobiť ako autonómne celouniverzitné knižnično-informačné pracovisko a 70 rokov, odkedy poskytuje svoje služby prešovským vysokoškolským pedagógom a študentom. TASR o tom informovala hovorkyňa PU v Prešove Anna Polačková.



"Knižnica vznikla ešte v roku 1949, keď bola založená v Košiciach pobočka Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave a spolu s ňou bola zriadená aj jej knižnica. Táto pobočka bola v roku 1952 premiestnená do Prešova a spolu s ňou aj knižnica, čím začala svoje pôsobenie v Prešove," priblížil históriu vzniku riaditeľ Peter Haľko, ktorý knižnicu vedie od roku 1998.



Ako samostatné celouniverzitné pracovisko začala knižnica pôsobiť až v roku 1997, a to so vznikom PU. V súčasnosti má viac ako 30 zamestnancov a 8800 používateľov. Vo svojich fondoch má viac ako 230.000 knižničných jednotiek a takmer 1000 elektronických dokumentov v Digitálnej knižnici UK vytvorených zamestnancami PU.



"V poslednom období knižnicu ročne navštívi približne 60.000 fyzických a 330.000 virtuálnych návštevníkov, ktorí realizujú spolu vyše 250.000 výpožičiek, z nich je okolo 150.000 výpožičiek digitálnych kníh. Výraznejší posun k elektronickým zdrojom je aj dôsledkom pandémie COVID-19," ozrejmil Haľko.



V spolupráci s ostatnými súčasťami univerzity, knižnica organizuje vyše 50 podujatí ročne, "čo je desaťnásobne viac ako v roku 1997. Výrazne sa pritom rozšírila spolupráca s umeleckými univerzitnými pracoviskami," vysvetlil Haľko.



Za 25 rokov bolo v knižnici vypožičaných takmer 5.000.000 knižničných dokumentov a vyše 1,1 milióna elektronických dokumentov z Digitálnej knižnice UK PU. Do svojich fondov získala knižnica viac ako 135.000 knižničných jednotiek a zrealizovala viac ako 760 podujatí.