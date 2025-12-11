< sekcia Regióny
Univerzitný punč v Banskej Bystrici vyzbieral vyše 6000 eur
Univerzitný punč 9. decembra servírovali zástupcovia všetkých siedmich fakúlt, ktorí sa vždy po hodine striedali v stánku. Záverečné dve hodiny ponúkalo punč vedenie UMB a zástupcovia OZ.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. decembra (TASR) - Univerzitný punč, ktorý už tradične, po deviaty raz, organizovala počas vianočných trhov v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela (UMB), bol úspešný. Podarilo sa vyzbierať vyše 6000 eur pre občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje a Lea, ktorý bojuje s cystickou fibrózou. TASR o tom vo štvrtok informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie univerzity.
„Atmosféra univerzitného punču UMB ukázala, že duch spolupatričnosti a ochota pomôcť sú na našej univerzite skutočne výnimočné. V predvianočnom čase sa pri našom stánku stretli študenti, zamestnanci, absolventi aj obyvatelia mesta, aby spoločne podporili tých, ktorí to najviac potrebujú. Každý si mohol vybrať, koho podporí, a tak sme tento rok pre Svetielko nádeje, podporujúce deti s onkologickými ochoreniami a ich rodiny, vyzbierali 3325,60 eura a pre Lea, syna našej kolegyne, ktorý bojuje s cystickou fibrózou a jeho liečba je finančne veľmi náročná, sumu 2691,06 eura,“ uviedla Straková.
„Je nesmierne povzbudzujúce vidieť, ako sa celá univerzitná rodina a naše mesto dokážu zomknúť pre dobrú vec. Každý príspevok, nech bol akýkoľvek, mal veľký význam,“ zdôraznil rektor univerzity Vladimír Hiadlovský.
