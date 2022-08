Univerzitný technologický inkubátor STU otvára program Štart

Bratislava 28. augusta (TASR) - Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej technickej univerzity (STU) InQb otvára od nového akademického roka brány pre všetkých, ktorí majú inovatívny a technologický nápad. TASR o tom informovala vedúca tohto inkubátora Andrea Miklasová.



Pomoc s rozvojom podnikateľského nápadu môžu využiť študenti, absolventi a doktorandi STU v Bratislave, ako aj iných vysokých škôl. Počas troch mesiacov v programe Štart si overia, či ich výrobok alebo služba bude predajná a konkurencieschopná na trhu.



Pred pustením sa do reálneho podnikania a založenia si startupu je dôležité, aby si každý človek s podnikateľským nápadom overil, či o jeho službu alebo produkt bude záujem. "Treba mať na pamäti, že produkt netvoríme pre seba, ale pre druhých ľudí, vďaka ktorému im dokážeme uľahčiť život, vyriešiť ich problém či firmám znížiť náklady," povedala Miklasová.



V inkubátore STU každý člen získa nielen základné podnikateľské vedomosti, ale aj možnosť konzultovať projekt s mentormi a odborníkmi z praxe či kontakty na investorov. "Univerzitný technologický inkubátor STU poskytuje priestor pre rozvoj inovatívnych myšlienok. Všetci členovia v programe Štart môžu využiť služby InQb zdarma a zároveň pracovať priamo z coworkingu na Fakulte elektrotechniky STU v Mlynskej doline," dodala Miklasová.



Do programu Štart je možné prihlásiť sa do 25. septembra cez webstránku inqb.sk. Inkubačný program sa začína 3. októbra a končí sa v polovici januára 2023.



Univerzitný technologický inkubátor STU je najstarším univerzitným inkubátorom na Slovensku. Od svojho založenia v roku 2005 podporil vznik viac ako 84 startupov, ktorých výnosy prekročili 19,3 milióna eur. Ponúka dva typy programov, ide o trojmesačný program Štart a dvojročný program InQb.