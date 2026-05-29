< sekcia Regióny
Univerzity a NDS otestovali technológiu na tlmenie hluku z dopravy
V období po inštalácii prototypu prebiehali merania odborníkov z TUKE, súčasťou čoho bolo porovnávanie s ostatnými úsekmi diaľnice bez inovatívneho absorbéra.
Autor TASR
Levoča 29. mája (TASR) - Na východnom Slovensku sa skončil spoločný experiment akademikov a diaľničiarov. Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pred pár mesiacmi spustili projekt, ktorý môže do budúcnosti významným spôsobom napomôcť pri riešení hluku z dopravy. Na existujúcu protihlukovú stenu na D1 pri obci Studenec bol nainštalovaný prototyp inovatívneho absorbéra zvuku. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Výsledky nášho spoločného výskumu jasne ukazujú, že moderné kombinované protihlukové steny s absorbérmi hluku dokážu výrazne znížiť hluk a priniesť výrazne vyšší akustický aj zdravotný efekt pri ochrane obyvateľov pred hlukom z dopravy. Ide o riešenie, ktoré je technicky overené, ekonomicky zdôvodnené a pripravené na reálnu implementáciu. Som hrdý, že národné združenie Univnet, zastúpené STU v Bratislave, TUKE a EUBA, prispelo k výskumu, ktorý má priamy dopad na kvalitu života ľudí a na budúci rozvoj dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Oceňujem tiež profesionálnu spoluprácu s NDS, ktorá umožnila realizovať tento projekt v reálnych podmienkach,“ uviedol dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave Ľubomír Šooš.
V období po inštalácii prototypu prebiehali merania odborníkov z TUKE, súčasťou čoho bolo porovnávanie s ostatnými úsekmi diaľnice bez inovatívneho absorbéra. Výsledky potvrdili, že projekt môže priniesť zníženie hlučnosti či úsporu nákladov na nové protihlukové steny.
„Inovatívny tlmič hluku využíva na znižovanie dopravného hluku unikátnu technológiu tzv. antizvuk. Tlmič zachytáva hluk z dopravy a vytvára zvukové protivlny, ktoré interferujú s pôvodnými zvukovými vlnami, a tým dochádza k zníženiu generovaného dopravného hluku,“ povedal hlavný riešiteľ za tím Strojníckej fakulty TUKE Miroslav Badida.
Ako uviedla mediálna komunikácia NDS, prostredníctvom absorbéra sa podarilo znížiť hladinu hluku z dopravy o približne 3 až 4,6 decibelu v závislosti od intenzity dopravy. Pričom súčasne panuje predpoklad, že s nárastom intenzít sa zvýši aj samotná účinnosť tlmiča hluku.
„Experimenty jednoznačne potvrdili prínos absorbéra k zvýšeniu zdravotných benefitov, ako aj k zvýšeniu skóre kombinovaných stien s absorbérom. Analýza pri zmene nákladov ďalej potvrdila obrovský potenciál sériovej výroby absorbéra v SR,“ skonštatoval hlavný riešiteľ úlohy za tím Národohospodárskej fakulty EUBA Pavol Ochotnický.
Hlukový absorbér má výšku približne 20 centimetrov, je vyrobený z recyklovaného plastu, pričom jeho životnosť sa odhaduje od 25 do 50 rokov.
„Inštalácia tlmiča je možná v krátkom čase, bez nutnosti dopravných obmedzení či bez použitia ťažkej techniky. Pričom nameraná hladina hluku pri trojmetrovej stene s absorbérom je rovnaká, aká by nastala po stavebnom navýšení steny o 0,6 metra,“ dodal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NDS Filip Macháček.
„Výsledky nášho spoločného výskumu jasne ukazujú, že moderné kombinované protihlukové steny s absorbérmi hluku dokážu výrazne znížiť hluk a priniesť výrazne vyšší akustický aj zdravotný efekt pri ochrane obyvateľov pred hlukom z dopravy. Ide o riešenie, ktoré je technicky overené, ekonomicky zdôvodnené a pripravené na reálnu implementáciu. Som hrdý, že národné združenie Univnet, zastúpené STU v Bratislave, TUKE a EUBA, prispelo k výskumu, ktorý má priamy dopad na kvalitu života ľudí a na budúci rozvoj dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Oceňujem tiež profesionálnu spoluprácu s NDS, ktorá umožnila realizovať tento projekt v reálnych podmienkach,“ uviedol dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave Ľubomír Šooš.
V období po inštalácii prototypu prebiehali merania odborníkov z TUKE, súčasťou čoho bolo porovnávanie s ostatnými úsekmi diaľnice bez inovatívneho absorbéra. Výsledky potvrdili, že projekt môže priniesť zníženie hlučnosti či úsporu nákladov na nové protihlukové steny.
„Inovatívny tlmič hluku využíva na znižovanie dopravného hluku unikátnu technológiu tzv. antizvuk. Tlmič zachytáva hluk z dopravy a vytvára zvukové protivlny, ktoré interferujú s pôvodnými zvukovými vlnami, a tým dochádza k zníženiu generovaného dopravného hluku,“ povedal hlavný riešiteľ za tím Strojníckej fakulty TUKE Miroslav Badida.
Ako uviedla mediálna komunikácia NDS, prostredníctvom absorbéra sa podarilo znížiť hladinu hluku z dopravy o približne 3 až 4,6 decibelu v závislosti od intenzity dopravy. Pričom súčasne panuje predpoklad, že s nárastom intenzít sa zvýši aj samotná účinnosť tlmiča hluku.
„Experimenty jednoznačne potvrdili prínos absorbéra k zvýšeniu zdravotných benefitov, ako aj k zvýšeniu skóre kombinovaných stien s absorbérom. Analýza pri zmene nákladov ďalej potvrdila obrovský potenciál sériovej výroby absorbéra v SR,“ skonštatoval hlavný riešiteľ úlohy za tím Národohospodárskej fakulty EUBA Pavol Ochotnický.
Hlukový absorbér má výšku približne 20 centimetrov, je vyrobený z recyklovaného plastu, pričom jeho životnosť sa odhaduje od 25 do 50 rokov.
„Inštalácia tlmiča je možná v krátkom čase, bez nutnosti dopravných obmedzení či bez použitia ťažkej techniky. Pričom nameraná hladina hluku pri trojmetrovej stene s absorbérom je rovnaká, aká by nastala po stavebnom navýšení steny o 0,6 metra,“ dodal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NDS Filip Macháček.