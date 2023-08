Univerzity v Košiciach so súkromnou firmou testujú prietokovú batériu

Košice 22. augusta (TASR) - Testovanie novej generácie batériového článku založeného na prietokovej technológii spustili po mesiacoch navrhovania a optimalizácie dve košické univerzity a súkromná slovenská spoločnosť. Do procesu sú zapojení aj študenti. Ako TASR informoval Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (ÚCHV PF UPJŠ) v Košiciach, mohlo by ísť o revolúciu v skladovaní energie.



Partnermi projektu sú ÚCHV PF UPJŠ, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (SjF TUKE) a firma INO-HUB Energy. Pripomínajú, že prietoková batéria je v porovnaní s tými tradičnými ekologickejšia, lacnejšia, bezpečnejšia, bez výpadkov a tiež s dlhšou životnosťou. Pre Slovensko aj Európu môže podľa nich zohrávať dôležitú úlohu pri energetickej transformácii a môže prispieť k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.



Uvedené kontajnerové batériové úložisko má zákazníkom umožniť uchovávať elektrickú energiu počas obdobia niekoľkých hodín až dní a preklenúť tak výpadky jej produkcie typické pre obnoviteľné zdroje.



Na UPJŠ začali skúmať a testovať rôzne komponenty redoxnej prietokovej batérie, sledovať ich stabilitu, ale aj životnosť. "Cieľom je zvýšiť cyklovateľnosť a účinnosť celého systému s použitím materiálov, ktoré sú nielen udržateľné, ale aj lacné, bezpečné a ľahko recyklovateľné v porovnaní s inými technológiami," uviedla vedúca laboratória RFB technológie Andrea Straková Fedorková.



Prvoradým cieľom TUKE je v rámci spolupráce vyrobiť v blízkom čase plnohodnotný model redoxnej prietokovej batérie využitím konvenčných, ako aj progresívnych výrobných technológií. "Následne budeme optimalizovať a adaptovať výrobné postupy s ohľadom na potenciál sériovej výroby s cieľom znížiť výrobné náklady. Aj keď je tento projekt našou prvotinou v oblasti vývoja a výroby redoxných batérií, pri ich navrhovaní a produkcii využívame poznatky z iných typov vysokošpecializovaných oblastí, v ktorých je naše centrum dlhodobo etablované," pripomenul zástupca riaditeľa Prototypového a inovačného centra SjF TUKE Marek Vrabeľ.



Testovanie revolučnej prietokovej batérie by sa čoskoro malo posunúť do ďalšej fázy, ktorou je testovanie niekoľkokilowattových zväzkov, ktoré by na konci tohto roka mali tvoriť plnohodnotnú batériu. Ako za uvedenú firmu uviedol Rudolf Sihlovec, bude úplne prvou takéhoto typu na Slovensku.