Univerzity v Nitre a vo Zvolene vytvoria spoločné študijné programy

Nitra 17. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) a Technická univerzita (TU) vo Zvolene vytvoria šesť spoločných študijných programov. Vyplynulo to zo spoločného stretnutia oboch univerzít, ktoré sa konalo 14. februára v Nitre.



Ako uviedla Mária Pietová zo SPU, v rámci projektu AgroForestry vznikne na bakalárskom stupni štúdia profesijný študijný program mechatronika. "Na inžinierskom stupni to budú dva študijné programy, a to agrolesníctvo, presné poľnohospodárstvo a lesníctvo. Tri študijné programy pribudnú v treťom stupni štúdia. Pôjde o inkluzívny dizajn exteriéru a interiéru, ochrana a využívanie krajiny, manažment a ochrana zveri. Prvých študentov budú na spoločné študijné programy univerzity prijímať od akademického roka 2026/2027," informovala Pietová.



Ako doplnila, AgroForestry je konzorciom SPU v Nitre a TU vo Zvolene. Jeho cieľom je podpora spájania vysokých škôl do väčších celkov, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii a zároveň budú smerom dovnútra vytvárať súťažné a diverzifikované prostredie. "Ďalším zámerom je akreditácia spoločných inovačných študijných programov. Víziou konzorcia je prepojiť výskumné a inovačné kapacity, spoločne využívať knižničné, publikačné a IT systémy. V rámci projektu sa univerzity zamerajú aj na komplexnú rekonštrukciu vybraných objektov, modernizáciu a dobudovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry," doplnila Pietová.