Univerzity v Trnave sa dištancujú od zásahu do hodnotenia projektov

Trnava 7. júna (TASR) - Trnavská univerzita (TU) a Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave sa dištancujú od akéhokoľvek zásahu do procesu hodnotenia projektov financovaných z plánu obnovy. Uviedli to v reakcii na článok zverejnený na webe euractiv.sk, podľa ktorého v dôsledku konfliktu záujmov pri hodnotení projektu Univerzitný klaster Trnava príde Slovensko o 1,2 milióna eur z plánu obnovy.



Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR reagovalo, že rezort finančné prostriedky nevymáhal od konečného príjemcu, keďže pochybenie nastalo na strane štátu, nie na strane prijímateľa.



„Problém vznikol v období, keď rezort školstva viedol bývalý minister Branislav Gröhling. V čase vyhlásenia výzvy a hodnotenia žiadostí o finančné prostriedky nebol na ministerstve zavedený postup, ktorý by od hodnotiteľov vyžadoval povinnú deklaráciu o neexistencii konfliktu záujmov,“ priblížili z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva s tým, že súčasné vedenie ministerstva po nástupe a dôkladnom prešetrení prípadu prijalo konkrétne opatrenia, aby sa podobné zlyhania v budúcnosti neopakovali.



„V komunikácii s Európskou komisiou, vedenou prostredníctvom Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA), sme poskytli všetky potrebné vysvetlenia. Pokiaľ ide o otázku vymáhania finančných prostriedkov od konečného príjemcu, ministerstvo túto sumu nevymáhalo, keďže pochybenie nastalo na strane štátu, nie na strane prijímateľa,“ doplnilo ministerstvo s tým, že suma bola vrátená z rozpočtu rezortu školstva, pretože nebol dôvod postihovať prijímateľa, ktorý v tomto prípade nepochybil.



Trnavská univerzita sa dôrazne ohradila voči medializovaným informáciám. Podľa zverejneného článku bol jeden z hodnotiteľov projektu zároveň člen správnej rady univerzity. „Za výber hodnotiteľov projektov zodpovedá poskytovateľ podpory, teda vypisovateľ výzvy, nie žiadatelia alebo ich partneri. Trnavská univerzita nemala prístup k menám hodnotiteľov a doposiaľ nebola o menách hodnotiteľov informovaná. Zároveň univerzita ako spoluriešiteľ nebola vyzvaná na platenie korekcií, čo jednoznačne potvrdzuje, že zo strany Trnavskej univerzity nedošlo k žiadnemu pochybeniu,“ uviedla univerzita vo svojom stanovisku. V rámci projektu Univerzitný klaster Trnava vystupovala ako spoluriešiteľ.



Od akéhokoľvek zásahu do procesu hodnotenia projektov financovaných z plánu obnovy sa dôrazne dištancovala aj UCM. „UCM nemá prístup k informáciám o tom, kto sú hodnotitelia jednotlivých projektov, a nemá možnosť ovplyvňovať ich výber ani rozhodnutia,“ zdôraznil prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou UCM Andrej Brník. Poukázal na to, že projekty univerzity pripravuje kvalifikovaný a odborný tím, ktorý sa zameriava na vysokú kvalitu a dodržiavanie všetkých stanovených pravidiel a kritérií.



„Proces výberu hodnotiteľov a plánovanie výziev sú plne v kompetencii vyhlasovateľa výzvy, pričom tieto procesy sa často plánujú s niekoľkoročným predstihom. UCM nemá možnosť ovplyvniť tieto aspekty a vždy sa riadi platnými pravidlami a smernicami,“ doplnil s tým, že UCM spolu s TU aktuálne rieši už druhý spoločný projekt z plánu obnovy. „V oboch prípadoch je nositeľom týchto projektov UCM, pričom projektový manažment a odborné výstupy podliehajú prísnym kontrolným mechanizmom,“ dodal. UCM sa zároveň jednoznačne zasadzuje za očistenie mena TU v súvislosti s akýmikoľvek podozreniami z manipulovania hodnotiaceho procesu.