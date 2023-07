UNIZA bude monitorovať dosah turistických aktivít na prírodu

Žilina 5. júla (TASR) - Nové metódy monitorovania dosahu turistických aktivít na prírodu v chránených oblastiach bude vyvíjať Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA). Projekt v hodnote 2,39 milióna eur sa bude realizovať tri roky. Je v ňom zapojených 11 partnerov a odborníkov z verejného a akademického prostredia zo Slovenska, Talianska, Rakúska, Chorvátska a Maďarska. TASR o tom informovala Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.



Doplnila, že projekt je participatívny a pilotným miestom testovania nových metód na Slovensku je územie Národného parku Malá Fatra. "Turisti, ktorí sú predmetom výskumu, budú sami zapojení do monitorovania prírody a dosahu na prostredie. Do projektu sú zapojené katedry geotechniky a geodézie SvF UNIZA, Letecká katedra Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) UNIZA a Výskumný ústav vysokohorskej biológie UNIZA," uviedla Valentovičová.



UNIZA podľa nej ponúkne expertízu v rôznych oblastiach, od mapovania erózie pôdy na turistických chodníkoch až po návrh monitorovacích metód, ktoré by sa mohli využiť v praxi. "Nové metódy by mohli byť užitočné pre manažmenty chránených území. Aby zvolili čo najefektívnejší postup pre odstránenie negatívneho vplyvu na miestach, ktoré sú najohrozenejšie vplyvom rôznych turistických aktivít, ako sú jazda na horských bicykloch, skialpinizmus alebo pešia turistika," dodala Dana Sitányiová, vedúca projektu zo SvF UNIZA.