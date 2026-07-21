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UNIZA cez prázdniny ponúka deťom možnosť nahliadnuť do vedy a techniky
Tohtoročná téma o ľudskom tele prepojila anatómiu, fyziológiu, medicínske technológie a praktické pokusy.
Autor TASR
Žilina 21. júla (TASR) - Počas letných prázdnin ponúkla Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) deťom možnosť stráviť prázdniny aktívne, rozvíjať svoje schopnosti a nahliadnuť do sveta vedy, techniky či jazykov hravou a prirodzenou formou. Ako TASR informovala Martina Slavíková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA, deti dostali takúto možnosť prostredníctvom programov, akými sú Žilinská detská univerzita a Akadémia Leonarda da Vinci.
Žilinská detská univerzita otvorila brány univerzitného prostredia 113 malým študentom, ktorí si vyskúšali prácu s modernými technológiami, nahliadli do univerzitných laboratórií. Program Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) UNIZA obohatili aj hostia z Technickej univerzity vo Zvolene s prednáškou Zvuky a hluky a odborníci zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, ktorí najmenším predstavili základy poskytovania prvej pomoci. Deti si vyskúšali aj použitie hasiaceho prístroja pri hasení ohňa a absolvovali exkurziu na Letisko Žilina v Dolnom Hričove.
„Je úžasné, koľko zvedavosti a nápadov je v hlavách našich najmenších. Pohľad na svet detskými očami nám dospelým ukazuje nové, nepoznané cesty. Žilinská detská univerzita opäť raz dokázala, že naučiť deti pýtať sa a spoločne hľadať odpovede na otázky má veľký význam. Som hrdý a bolo mi cťou byť pri odovzdávaní diplomov mladým bakalárikom a inžinierikom,“ uviedol rektor UNIZA Branislav Hadzima.
Ústav celoživotného vzdelávania (ÚCV) UNIZA zrealizoval začiatkom júla dva turnusy 13. ročníka detskej letnej jazykovej školy Akadémia Leonarda da Vinci, ktorá každý rok spája výučbu anglického jazyka so zážitkovým vzdelávaním. Tohtoročná téma o ľudskom tele prepojila anatómiu, fyziológiu, medicínske technológie a praktické pokusy. „Deti si napríklad zostrojili mechanickú ruku, aby porozumeli fungovaniu kostí, svalov a šliach, vytvorili si tráviaci systém, aby zistili, čo sa deje s jedlom, keď ho prehltneme, spoznávali, ako pracuje mozog a ako nás vie oklamať, a vlastnoručne vyrobený model srdca zas ukázal, ako tento orgán neúnavne pracuje na prečerpávaní krvi po celom našom tele,“ priblížila Slavíková.
UNIZA tiež ponúka možnosť každý druhý víkend v mesiaci s deťmi navštíviť aj MOTIO - zážitkové centrum vedy a techniky UNIZA, ktoré slúži na popularizáciu vedy a techniky. Centrum sa zameriava predovšetkým na deti a mládež, u ktorých sa snaží vzbudiť záujem o technické smery prostredníctvom experimentálneho učenia a 38 interaktívnych exponátov, ako napríklad exponáty zamerané na koordináciu tela, reflexy a kreativitu, digitálne technológie a ukážky budúcich inovácií.
Žilinská detská univerzita otvorila brány univerzitného prostredia 113 malým študentom, ktorí si vyskúšali prácu s modernými technológiami, nahliadli do univerzitných laboratórií. Program Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) UNIZA obohatili aj hostia z Technickej univerzity vo Zvolene s prednáškou Zvuky a hluky a odborníci zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, ktorí najmenším predstavili základy poskytovania prvej pomoci. Deti si vyskúšali aj použitie hasiaceho prístroja pri hasení ohňa a absolvovali exkurziu na Letisko Žilina v Dolnom Hričove.
„Je úžasné, koľko zvedavosti a nápadov je v hlavách našich najmenších. Pohľad na svet detskými očami nám dospelým ukazuje nové, nepoznané cesty. Žilinská detská univerzita opäť raz dokázala, že naučiť deti pýtať sa a spoločne hľadať odpovede na otázky má veľký význam. Som hrdý a bolo mi cťou byť pri odovzdávaní diplomov mladým bakalárikom a inžinierikom,“ uviedol rektor UNIZA Branislav Hadzima.
Ústav celoživotného vzdelávania (ÚCV) UNIZA zrealizoval začiatkom júla dva turnusy 13. ročníka detskej letnej jazykovej školy Akadémia Leonarda da Vinci, ktorá každý rok spája výučbu anglického jazyka so zážitkovým vzdelávaním. Tohtoročná téma o ľudskom tele prepojila anatómiu, fyziológiu, medicínske technológie a praktické pokusy. „Deti si napríklad zostrojili mechanickú ruku, aby porozumeli fungovaniu kostí, svalov a šliach, vytvorili si tráviaci systém, aby zistili, čo sa deje s jedlom, keď ho prehltneme, spoznávali, ako pracuje mozog a ako nás vie oklamať, a vlastnoručne vyrobený model srdca zas ukázal, ako tento orgán neúnavne pracuje na prečerpávaní krvi po celom našom tele,“ priblížila Slavíková.
UNIZA tiež ponúka možnosť každý druhý víkend v mesiaci s deťmi navštíviť aj MOTIO - zážitkové centrum vedy a techniky UNIZA, ktoré slúži na popularizáciu vedy a techniky. Centrum sa zameriava predovšetkým na deti a mládež, u ktorých sa snaží vzbudiť záujem o technické smery prostredníctvom experimentálneho učenia a 38 interaktívnych exponátov, ako napríklad exponáty zamerané na koordináciu tela, reflexy a kreativitu, digitálne technológie a ukážky budúcich inovácií.