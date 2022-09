UNIZA otvorila 70. akademický rok pre takmer 8000 študentov

Žilina 21. septembra (TASR) - Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) v utorok (20. 9.) otvorila 70. akademický rok pre takmer 8000 študentov. Podľa Adriany Valentovičovej z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA bolo otvorenie spojené s inauguráciou nového rektora Jána Čelka.



"Vstupujeme do jubilejného akademického roka, ale aj do veľmi turbulentnej a nestabilnej doby. O to viac sa musíme pripraviť na rôzne krízové situácie, ktoré preveria naše ľudské i manažérske schopnosti," povedal Čelko.



Štúdium na UNIZA ukončilo za 70 rokov 84.755 absolventov. "Z toho 1891 zo 16 krajín sveta. Doktorandské štúdium a alikvotné formy vedeckej prípravy ukončilo 2916 absolventov. Na siedmich fakultách vzdelávame takmer 8000 študentov v 169 študijných programoch," doplnila Valentovičová s tým, že UNIZA uskutoční v jubilejnom akademickom roku niekoľko podujatí spojených s výročím.