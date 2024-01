UNIZA pre vyššiu bezpečnosť aktivovala kontroly vstupov, má aj kamery

Žilina 16. januára (TASR) - Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) od nového kalendárneho roka opätovne aktivovala kontroly vstupov prostredníctvom turniketov vo vybraných budovách. Prevádzkuje aj kamerový systém, ktorým monitoruje vybrané vnútorné a vonkajšie priestory. V reakcii na otázky k bezpečnosti v školách to pre TASR uviedol prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Jozef Ristvej.



"Vstup do budov je riadený zamestnaneckou, respektíve študentskou kartou. V budovách, ktoré nie sú vybavené turniketmi, sú zabezpečené zvýšené kontroly službou na vrátnici," vysvetlil Ristvej.



Prijaté opatrenia podľa prorektora zodpovedajú súčasným možnostiam univerzity. V prípade navýšenia finančných prostriedkov by privítali opatrenia na zvýšenie ochrany univerzity ako tzv. mäkkého cieľa. "Znamená to bezpečnostné opatrenia, ktoré by viedli nielen k prevencii bežnej kriminality, ale aj komplexnej príprave na ochranu pred hrozbami v univerzitnom prostredí," poznamenal.



Ristvej upozornil, že v súčasnosti na Slovensku nemáme právnu úpravu, ktorá by definovala požiadavky na zabezpečenie priestoru, akým je univerzita. Podľa neho by privítali zosúladenie tejto oblasti s európskymi štandardmi pre oblasť fyzickej a objektovej bezpečnosti, vytvorenie stratégie na ochranu mäkkých cieľov, ako aj štandardov na ochranu mäkkých cieľov v školstve.



UNIZA zároveň deklarovala záujem zapojiť sa do avizovaného bezpečnostného auditu a výziev. Na príprave auditu sa dokonca aktívne podieľa. Ristvej vyzdvihol, že na UNIZA je v tejto oblasti jedinečné pracovisko na Slovensku. Fakulta bezpečnostného inžinierstva a jej katedry sa problematike ochrany tzv. mäkkých cieľov podľa prorektora venujú dlhodobo. "Zamestnanci fakulty sú členmi pracovných skupín zameraných na ochranu mäkkých cieľov. V súčasnosti máme v rámci Agentúry na podporu vedy a výskumu v hodnotení projekt na túto tému. Niekoľko diplomantov a doktorandov rieši témy zamerané na ochranu mäkkých cieľov v záverečných prácach. V roku 2018 sme v Českej republike organizovali jednu z prvých konferencií zameraných na túto tému s názvom Soft Target Protection s podporou NATO Science for Peace and Security Programme," pripomenul.



Téma bezpečnosti v školách sa stala aktuálne diskutovanou po minuloročnej decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v centre Prahy. Slovenské ministerstvo vnútra informovalo, že sa pripravuje bezpečnostný audit v školách, ktorý má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení. Avizovalo aj prípravu dotazníka pre vysoké školy.