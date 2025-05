UNIZA získala ocenenie HR Excellence in Research

Žilina 14. mája (TASR) - Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) získala prestížne európske ocenenie HR Excellence in Research. Udeľuje ho Európska komisia za výnimočnú starostlivosť o zamestnancov vo vedeckom prostredí. TASR o tom informovala Zuzana Mikušová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.



„Ocenenie HR Excellence in Research je znakom kvality v oblasti podpory výskumných pracovníkov, otvorenosti výberových procesov a vytvárania stimulujúceho pracovného prostredia pre vedu a výskum. V súčasnosti ho vlastní viac než 750 inštitúcií po celom svete a Žilinská univerzita sa teraz stala jednou z nich,“ poznamenala Mikušová.



Podľa jej slov zahŕňala cesta k získaniu ocenenia dôkladný interný audit a sebahodnotenie, počas ktorého univerzita posúdila svoje vnútorné procesy z pohľadu podmienok pre výskumnú činnosť. „Výsledkom tohto procesu je akčný plán, ktorý definuje konkrétne kroky zamerané na zlepšenie personálnej politiky a náborových procesov, zvyšovanie informovanosti a kompetencií zamestnancov, podporu kariérneho rastu výskumníkov, ako aj celkové skvalitnenie pracovného prostredia a transparentnosti,“ uviedla Mikušová.



Dodala, že získanie ocenenia HR Excellence in Research znamená pre UNIZA zvýšenie medzinárodnej prestíže a dôveryhodnosti v očiach partnerov a výskumníkov, ako aj lepšie postavenie pri získavaní európskych grantov, najmä v rámci programov ako Horizont Európa. Univerzite toto ocenenie zároveň zabezpečí jednoduchší prístup do siete prestížnych vedeckých inštitúcií, ktoré zdieľajú osvedčené postupy a skúsenosti v oblasti riadenia výskumu a ľudských zdrojov.