UNLP chce počas roka realizovať investície za desiatky miliónov eur
Autor TASR
Košice 9. januára (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice má na tento rok naplánované investičné aktivity nevyhnutné pre modernizáciu a efektívne fungovanie nemocnice ako celku. V rámci budov a infraštruktúry sa počíta s čerpaním finančných prostriedkov vo výške takmer 46,5 milióna eur s DPH.
Ako ďalej uviedla nemocnica pre TASR, na zdravotnícku techniku je plánované čerpanie takmer 25 miliónov eur a na informačné technológie a infraštruktúru viac ako jeden milión eur.
Aktuálne prebieha realizácia viacerých projektov. V nemocničnom areáli na Rastislavovej ulici na obnovu pamiatkovo chránených budov - pavilónov VI a VII a na obnovu historickej budovy - chirurgického monobloku, ako aj na modernizáciu priestorov psychiatrického pavilónu priamym vyzvaním nemocnica získala financovanie z plánu obnovy a odolnosti.
Taktiež prebieha rekonštrukcia ďalších dvoch pavilónov - XIII a XXVI, ktoré budú slúžiť na poskytovanie gerontopsychiatrickej a pedopsychiatrickej starostlivosti. V samostatnej budove pribudne nový psychiatrický stacionár. Za dôležité označila nemocnica aj práce na pavilóne II, kde budú v zrekonštruovaných priestoroch sídliť mikrobiológia a patológia.
„Vo vysokom štádiu rozpracovanosti je investičný zámer vybudovania urgentného príjmu druhého typu v areáli na Triede SNP z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti. Pripravujeme tiež rozsiahlu modernizáciu priestorov kliník, kde sa aktuálne inštalujú prístroje financované z plánu obnovy a odolnosti a kapitálových výdavkov ministerstva zdravotníctva,“ uviedla pre TASR hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.
V oblasti IT nemocnica realizuje dva projekty. Jeden je zameraný na digitalizáciu patológie s využitím umelej inteligencie financovaný z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a druhý so zameraním na kybernetickú bezpečnosť s využitím zdrojov EÚ.
