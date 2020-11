UNLP finančne odmení zamestnancov v boji s novým koronavírusom

Košice 4. novembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice z vlastných zdrojov finančne podporí zamestnancov, ktorí sú zapojení do boja proti ochoreniu COVID-19.uviedol v stredu generálny riaditeľ nemocnice Vladimír Grešš.Každý zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje na veľkokapacitnom odberovom mieste, má okrem základnej mzdy nárok na mimoriadnu odmenu vo výške 30 eur na deň, teda za každú odpracovanú pracovnú zmenu.priblížil výkonný riaditeľ nemocnice Martin Paulo.Nemocnica informovala, že ide o oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, kliniku pneumológie a ftizeológie - pracovisko Turgenevova, či kliniku infektológie a cestovnej medicíny. Zahŕňa to aj všetky reprofilizované pracoviská - neurologické oddelenie, kliniku pracovného lekárstva a toxikológie, oddelenie plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie, a očné oddelenie. Na odmeny budú mať nárok aj ďalší zdravotníci, ktorých pracoviská sa reprofilizujú neskôr v súlade s vývojom epidemiologickej situácie.dodal Paulo.UNLP bude ďalej plošne doplácať ku mzde finančné prostriedky všetkým zamestnancom, ktorí museli v období od 1. septembra 2020 ostať v karanténe.vysvetlil výkonný riaditeľ pre vedu a výskum Peter Kizek.uviedol Kizek.Zdravotníci UNLP sa v krátkom čase dozvedia aj to, ako budú odmenení za prvú vlnu pandémie. Informácie o tom, že pre zdravotníkov pôjde zo štátneho rozpočtu 37 miliónov eur, prezentoval minulý týždeň minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).konštatoval generálny riaditeľ UNLP.