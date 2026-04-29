UNLP Košice bude 8. mája poskytovať len neodkladnú starostlivosť
Plánované hospitalizácie, operačné výkony aj ambulantné vyšetrenia budú presunuté na náhradné termíny.
Autor TASR
Košice 29. apríla (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice bude v piatok 8. mája poskytovať zdravotnú starostlivosť výhradne pre akútne a neodkladné prípady. Informovala o tom v stredu hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
„Plánované hospitalizácie, operačné výkony aj ambulantné vyšetrenia budú presunuté na náhradné termíny. O konkrétnych zmenách budú pacienti včas informovaní prostredníctvom príslušných kliník a oddelení,“ uviedla.
V rovnakom režime budú fungovať aj zobrazovacie vyšetrenia CT, MR, RTG, sonografia a mamografia. Každému pacientovi bude podľa nemocnice pridelený nový termín vyšetrenia v čo najkratšom čase.
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, ale sviatkom zostal a zamestnanci majú nárok na príplatok.
„Plánované hospitalizácie, operačné výkony aj ambulantné vyšetrenia budú presunuté na náhradné termíny. O konkrétnych zmenách budú pacienti včas informovaní prostredníctvom príslušných kliník a oddelení,“ uviedla.
V rovnakom režime budú fungovať aj zobrazovacie vyšetrenia CT, MR, RTG, sonografia a mamografia. Každému pacientovi bude podľa nemocnice pridelený nový termín vyšetrenia v čo najkratšom čase.
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, ale sviatkom zostal a zamestnanci majú nárok na príplatok.