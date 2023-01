UNLP Košice chce posilňovať prevenciu pred preležaninami

Košice 26. januára (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice chce posilniť prevenciu pred preležaninami. Pripomína, že starostlivosť o pacientov s nimi je náročná, a to aj po finančnej stránke. Ako TASR informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková, v súčasnosti sú dostupné rôzne antidekubitné pomôcky, poradiť sa možno aj v UNLP.



Dekubity vznikajú na rôznych častiach tela, na ktoré pôsobí dlhší čas tlak. Prejavujú sa najmä u dlhodobo ležiacich pacientov, ale aj u imobilných ľudí na vozíčku. Pre každého sú pritom veľkým rizikom. Úmrtnosť pacientov s dekubitmi je štyrikrát vyššia než u tých, ktorí nimi netrpia.



"Vždy je dobré, keď s takýmto pacientom manipulujú dvaja, v nemocnici to nie je problém. Náročnejšie je to doma. Ale narábanie s takýmto pacientom vie zvládnuť aj jeden človek, keď sa naučí s pacientom manipulovať a správne ho polohovať," uviedla fyzioterapeutka Miroslava Vysocká s tým, že polohovanie pacienta závisí od jeho diagnózy a od funkčného stavu.



Ak ide o dlhodobú starostlivosť, nevyhnutné sú pomôcky na polohovanie. Existuje tiež možnosť zakúpiť si alebo požičať si domov polohovateľnú posteľ s úhradou zdravotnej poisťovne. Pokiaľ ide o krátkodobú starostlivosť, pomôcť si možno dekami i vankúšmi. Polohu si podľa fyzioterapeutky treba najprv vyskúšať na sebe.



"Komunikujeme aj s rodinou, vieme ju inštruovať, ako sa starať, ako polohovať, poradíme, čo je potrebné robiť, kde prípadne získať zdravotnícke pomôcky pre dlhodobo ležiaceho pacienta. Buď, aby sa predišlo vzniku preležanín, alebo aby sa odľahčilo pacientovi, keď už dekubity má," doplnila.



Podľa UNLP sa až v 90 percentách dá dekubitom predísť. S prevenciou sa musí začať už pri prvých štádiách. Ak už dekubity vzniknú, v prvom a druhom štádiu sú náklady 700 až 800 eur za tri mesiace ich liečby. "Ak sú dekubity vyššieho štádia, vychádza to na 7000 až 8000 eur za sedem až osem mesiacov následnej liečby," spresnil Marián Rošák z Kliniky úrazovej chirurgie.



Pripomenul, že preležaniny môže dostať aj 20-ročný človek po ťažkej polytraume, alebo ochrnutý pacient po neurochirurgickom výkone. "Riziková je aj detská či mladá generácia, pri dlhom ležaní môže vzniknúť dekubit na záhlaví," skonštatoval.



V súvislosti s preležaninami pripravili aj nový projekt zameraný na manažment starostlivosti a prevencie dekubitov u rizikového pacienta. V uplynulých dňoch v UNLP zorganizovali aj preventívnu akciu pre laickú verejnosť.