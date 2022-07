Nemocnica v Košiciach je pripravená na očkovanie 4. dávkou vakcíny

Košice 21. júla (TASR) - Na očkovanie posilňujúcou štvrtou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice pripravená. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Monika Krišková s tým, že aktuálne evidujú 24 hospitalizovaných pacientov s týmto ochorením.



"Naše vakcinačné centrum na Rastislavovej ulici 43 je pre záujemcov o očkovanie k dispozícii každý pracovný deň. Nevyžadujeme ani registráciu, stačí jednoducho prísť," povedal riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa. Pre dospelých je k dispozícii od 8.00 do 14.00 h.



UNLP považuje očkovanie starších ľudí a ľudí so zdravotnými problémami proti ochoreniu COVID-19 za dôležité. "Je totiž najúčinnejšou ochranou pred ťažkým priebehom ochorenia a následnou hospitalizáciou, či dokonca úmrtím. Potvrdzujú to aj skúsenosti našich odborníkov počas hospitalizácie pacientov. Pokiaľ sú pacienti očkovaní, COVID-19 má u nich spravidla miernejší priebeh a vyžadujú si kratšiu hospitalizáciu," dodal.



Očkovať sa štvrtou dávkou môžu ľudia nad 50 rokov a tiež ľudia so zníženou imunitou alebo s viacerými ochoreniami. Ako takzvaný druhý booster, teda posilňujúca dávka, sa bez ohľadu na predchádzajúce vakcíny podáva vakcína od Pfizer/BioNTech. Nemocnica pripomína, že posilňujúcu dávku odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Ministerstvo zdravotníctva SR. Dôvodom je, že imunita po očkovaní postupom času slabne a rastie tak počet osôb, ktoré sa môžu vírusom SARS-CoV-2 nakaziť.



Aktuálne je v UNLP hospitalizovaných 24 pacientov s ochorením COVID-19, dvaja pacienti sú na JIS - bez nutnosti závažnej ventilačnej podpory. "Oproti začiatku júla máme dvojnásobný vzostup ošetrených pacientov na našej covidovej ambulancii. Zažívame novú situáciu, pretože k nástupu novej covidovej vlny nám došlo uprostred leta, čo sme po minulé roky nemali. Máme oproti minulosti viac ošetrených aj hospitalizovaných pacientov," skonštatoval zástupca prednostu kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice Martin Novotný.



Väčšina pacientov má nad 65 rokov. V súčasnosti ide o rôznorodú skupinu pacientov s rôznymi príznakmi. "Ťažký covidový zápal pľúc je rozvinutý asi v polovici prípadov. V absolútnej väčšine ho majú pacienti, ktorí neboli zaočkovaní. Pri ostatných pacientoch riešime dekompenzáciu iných diagnóz a horúčkovité stavy. Robíme prevenciu a opatrenia, aby u nich nedošlo k rozvoju ťažkej covidovej pneumónie," povedal s tým, že síce majú vysoký počet pacientov, no hospitalizáciu potrebujú oveľa kratšie.



Vrchol aktuálnej vlny ochorenia COVID-19 predpokladajú na Slovensku koncom leta.