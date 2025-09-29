< sekcia Regióny
UNLP Košice: K ochrane zdravia pristupujeme so všetkou vážnosťou
LOZ vyzvalo MZ i vedenie UNLP Košice, aby zabezpečilo ochranu zdravia pacientov i personálu pri možných krízových situáciách.
Autor TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice deklaruje, že k zabezpečeniu ochrany zdravia, života pacientov a personálu pristupuje so všetkou vážnosťou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová v reakcii na výzvu Lekárskeho odborového združenia (LOZ), ktoré upozornilo na nečinnosť Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR i vedenia nemocnice pri riešení následkov minuloročného požiaru v priestoroch zdravotníckeho zariadenia.
„Všetky nedostatky sú riešené bezodkladne a zodpovedne, o čom svedčia aj prebiehajúce rekonštrukčné a modernizačné práce, ktorým sa tešia vedenia jednotlivých kliník a onedlho sa budú aj pacienti,“ reagovala Šustová pre TASR. Uviedla, že UNLP Košice ihneď po incidente zriadila internú komisiu pre vyšetrenie mimoriadnej udalosti a bol prizvaný Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na preverenie stavu monobloku na Triede SNP.
Informovala, že MZ pridelilo na vzduchotechniku na únikových schodiskách kapitálové výdavky v hodnote 1,7 milióna eur. Z toho je podľa hovorkyne nosná časť, súvisiaca s inštaláciou samotných zariadení, plánovaná v roku 2026. Poznamenala tiež, že časť požiarom zasiahnutého pracoviska bola po nevyhnutnej sanácii uvedená do prevádzky v septembri minulého roka. Ako avizovala, sťahovanie do nových priestorov je plánované v druhom kvartáli 2026.
Hovorkyňa zároveň reagovala, že LOZ spomínaný návrh vonkajšieho evakuačného výťahu by si vyžadoval extenzívny zásah do konštrukcie a rovnako nebol uvedený ani v odporúčaniach HaZZ. „V prípade celkovej rekonštrukcie a modernizácie, pre ktorú máme pripravených niekoľko variantov, rozdelených podľa investičnej náročnosti a spôsobu financovania (jedným z nich je GES), bol tento návrh uvedený, avšak nejde o nevyhnutnú úpravu, skôr o ďalší spôsob zvýšenia bezpečnosti,“ doplnila. Objasnila aj, že GES (garantovaná energetická služba) alebo EPC (Energy performance contracting) nie je projekt, ale je jednou z alternatív viaczdrojového financovania.
S komplexným auditom, o ktorý LOZ žiadalo, nemocnica podľa nej súhlasí, vyhodnocovanie aktivít vedenia UNLP zo strany MZ sa podľa hovorkyne realizuje priebežne a objektívne. Vyhlásila, že UNLP si povinnosť zverejňovať všetky svoje zmluvné vzťahy s externými subjektami riadne plní a informácie sú verejne dostupné v príslušných registroch. Obnovili podľa nej aj činnosť dozorného orgánu UNLP Košice a MZ v nej má riadne zastúpenie. Ako ďalej podotkla, projekty GES v UNLP analyzuje odbor stratégie a investícií MZ, ktorý ich analyzuje aj v ostatných inštitúciách. „Zatiaľ ide o zisťovanie, ktoré v prípade preukázania pripravenosti, veríme, bude viesť k implementácii nielen v UNLP Košice,“ priblížila.
Vyjadrila sa aj k investično-projektovému odboru, ktorý je podľa nej rovnako ako ostatné technicko-hospodárske úseky financovaný z vlastných zdrojov UNLP. „Ide o výkonné pracovisko, ktoré je od svojho založenia v roku 2024 zodpovedné za prínos desiatok úspešných projektov viacerých zdrojov financovania. Dnes spravuje 43 projektov v rôznych štádiách rozpracovanosti, ktoré boli pre pacientov a medicínskych pracovníkov získané práve vďaka jeho činnosti a bez jeho prevádzky by možné neboli. Zo strany MZ bola na žiadosť tento rok činnosť tohto pracoviska preverovaná, avšak rovnako ako aj pri ostatných úsekoch a odboroch sme pripravení kedykoľvek umožniť zriaďovateľovi vykonať opakované preverenie,“ dodala hovorkyňa.
LOZ vyzvalo MZ i vedenie UNLP Košice, aby zabezpečilo ochranu zdravia pacientov i personálu pri možných krízových situáciách. Poukázalo na nečinnosť rezortu i vedenia nemocnice pri riešení následkov minuloročného požiaru v priestoroch zdravotníckeho zariadenia. Počas požiaru niektorí pacienti a personál neboli evakuovaní pre chýbajúce funkčné evakuačné schodisko a výťah pre imobilných pacientov. Odborári pripomenuli aj varovania hasičov, že v prípadnej ďalšej situácii je možné zachraňovať len ľudí do šiesteho poschodia.
